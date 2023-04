Mauricio Macri: "El dominio del kirchnerismo sobre la política argentina se termina en 2023"

El exjefe de Gobierno porteño entre 2007 y 2015 afirmó que Argentina tenía “todo para crecer sin los vicios que nos habían perseguido durante décadas. Nos había costado más sufrimiento del necesario, pero finalmente parecíamos listos para crecer, con una democracia y una economía fuertes y sólidas”.

El 27 de abril de 2003, hace 20 años, Néstor Kirchner ganó las elecciones presidenciales luego de que el expresidente Carlos Menem declinase competir en un balotaje por falta de apoyo. Al respecto, Macri dijo que a partir de allí las oportunidades quedaron en la nada.

“En lo económico, es cierto que durante unos años la economía creció, pero pronto volvimos a tener inflación crónica, un capitalismo para amigos con mucha corrupción, una economía cada vez más cerrada y cada vez menos energía y menos inversión”, dijo y sintetizó: “Tiramos a la basura la oportunidad inicial”.

En cuanto a lo político, manifestó que se dio inicio “a un estilo de gobierno que se fue haciendo cada vez más intolerante y manipulador” y consideró que ese fue, a su entender, “el origen de lo que después se llamó la grieta”.

A continuación, enumeró una serie de políticas nocivas para el país como la intervención del INDEC y los cambios en el Consejo de la Magistratura, pero también una presunta “tolerancia (o la complicidad) con el narcotráfico”, el aislamiento internacional y “los embates contra la Justicia y los medios de comunicación marcarían la época kirchnerista”.

“A medida que se empezaron a quedar sin resultados, creció el relato como único producto posible. Crearon una atmósfera política irrespirable, en la que el diálogo y la cooperación se hicieron imposibles”, afirmó.

Macri vaticinó el fin del dominio kirchnerista

El expresidente señaló que hoy se cumplen 20 años "de esa manera de ver la economía y de entender la cultura política, que nosotros intentamos cambiar durante nuestro gobierno pero sólo lo logramos a medias". En 2019, Cambiemos debió abandonar el gobierno tras perder las elecciones luego de haber obtenido el apoyo económico y político más importante de la historia por parte del FMI con la entrega de un crédito por u$s45.000 millones.

Macri consideró que desde 2003 hasta hoy fueron "veinte años desaprovechados" en los que se podría haber construido "una economía basada en cimientos firmes y una democracia apoyada sobre las instituciones y el Estado de derecho. Pero no lo hicimos".

Sin embargo, no dudó en afirmar que "estos 20 años se están terminando" y "no habrá más años de kirchnerismo, más allá de lo que diga el resultado electoral". "El dominio del kirchnerismo sobre el peronismo y sobre la política argentina se terminan en 2023. Y se abre una nueva oportunidad, parecida a la de 2003, para cambiar de régimen económico y poner bases firmes para un crecimiento de 20 años. Estoy seguro de que esta vez no la vamos a desaprovechar", concluyó.

El expresidente, actual titular de la Fundación FIFA, anunció el mes pasado su declinación a una posible candidatura presidencial. De esta manera, dio paso a que la interna en Juntos por el Cambio pueda definirse entre la titular del PRO, Patricia Bullrich, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la titular de la Coalición Civica, Elisa Carrió, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el exsenador, Miguel Ángel Pichetto.

El mensaje complejo de Mauricio Macri