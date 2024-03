Mauricio Macri tuvo que ceder ante Patricia Bullrich y no se apaga la interna en el PRO

Enfrentado con Patricia Bullrich , máxima embajadora del PRO en el gabinete de Javier Milei , y sin el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta , el partido amarillo será presidido por Mauricio Macri en medio de un ambiente espeso que en términos políticos no descomprime la interna del macrismo.

El ex Presidente encabezó una estrategia electoral a nivel nacional que dejó a Juntos por el Cambio tercero afuera del ballotage y en diciembre perdió también las elecciones en Boca Jrs. Mauricio Macri logró, sin embargo, el premio consuelo de presidir el PRO . Lo logró sin competencia interna, con una lista única donde se vio forzado a repartir cargos estratégicos con Patricia Bullrich , quien quedó al frente de la Asamblea partidaria, el órgano encargado de definir las alianzas electorales.

En los papeles Macri figurará como jefe del partido pero en los hechos Bullrich es la macrista de mayor confianza del Presidente de la Nación y la principal interlocutora del PRO ante la Casa Rosada. El ex Presidente debió ceder no solo la vicepresidencia segunda a manos del bullrichista Damián Arabia sino que también debió negociar con gobernadores e intendentes para repartir la integración del Consejo Nacional del PRO, un sector con responsabilidades ejecutivas que dependen más del vínculo con Milei, y su Ministra de Seguridad, que con Macri.

Mauricio Macri, bloqueado

El tenso reparto de cargos proyecta la interna de cara al próximo año cuando el PRO y La Libertad Avanza podrían confluir en un frente para la elección legislativa. Bullrich no solo frenó la posibilidad de una fusión entre el PRO y La Libertad Avanza sino que bloqueó las gestiones de Macri para colonizar el gabinete de Milei. Así, el triunfo formal de Macri en la interna partidaria no deja bien parado al fundador del partido. "Patricia está sobre representada, 24 horas antes del cierre estaba afuera y se quedó con vice segunda, la Asamblea y varias vocalías. No se resignó nada se llevó más de lo que le estaban ofreciendo", fue el balance de un operador de Mauricio Macri ante la consulta de Ámbito luego del cierre de listas.