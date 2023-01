Cumelén, la nueva meca de la oposición

Por su puesto que, además de la propia tropa, el expresidente y actual dirigente de la FIFA también se dedicó a otra de sus pasiones: tratar de frecuentar a famosos, y si son de la realeza mejor. Y allí no es extraño Por caso, los reyes de Holanda, Máxima y Guillermo, tienen una estancia cercana donde suelen pasar parte del verano, igual que el Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, quien tampoco está en el country pero tiene, desde hace años, un singular -y selecto- emprendimiento en la región.

Hasta allí llegará esta mañana la titular del PRO, Patricia Bullrich, invitada junto a su esposo, a quedarse en la casa de Macri hasta mañana al mediodía. Y allí, aunque son muchas las especulaciones, se sabe que el tema a abordar son las candidaturas para las presidenciales de este año, ya que tanto el candidato inicial, Horacio Rodríguez Larreta, como Bullrich, ya aseguraron que “no se van a bajar”, o sea que están dispuestos a ir a una interna (?).

Lo singular es que el propio Macri sigue siendo ambiguo respecto a su rol en la contienda, cuestión que genera particular rispidez con los restantes socios de Cambiemos que no parecen demasiado dispuestos, hasta ahora, a permitir que el macrismo siga imponiendo los nombres. “Para colmo no se calla, y cada vez que abre la boca genera un tsunami”, se quejaba un liberal de la vieja escuela, muy crítico del expresidente, y del desgaste de la interna que puede hasta poner en riesgo, cree, el éxito en octubre.