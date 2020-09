Durán Barba cuestionó la carta que publicó Mauricio Macri

"Nada es totalmente verdadero o falso. Hay que tener mucha más serenidad y ver los grises. Más que los grises, los colores", dijo en declaraciones radiales.

El fin de semana, Macri publicó una columna de opinión en la Nación en la que afirmó: "Hay que dar una discusión profunda y responsable sobre cuáles son los principios que deben regir nuestro orden social: es la República o la republiqueta; es democracia o demagogia; es elecciones libres o no habrá transparencia en los resultados; es seguridad o vivir con miedo".

Sobre ese párrafo, Durán Barba afirmó que "no estaría de acuerdo con esa aproximación de Macri".

Durán Barba consideró que el país "debe elegir entre crear pobreza o repartir pobreza". "Hay algo más de fondo que está complicando a la región y a la Argentina que es la posibilidad de incorporarnos a una evolución del mundo o no. No podemos ir hacia atrás, impedir que se desarrollé Internet y no podemos tratar de igualar hacia abajo", opinó.

Al ser consultado sobre la interna de Juntos por el Cambio, relativizó las disidencias: "Siempre hubo discrepancias en ese espacio, no me parece raro que haya diferencias. Si es que Mauricio quiere ser candidato, tendrán internas, como ocurrió cuando compitieron Gabriela Michetti y Horacio".

"Ahí no hay dictaduras que alguien que piensa por todos e impone su pensamiento", agregó.