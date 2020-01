Kulfas: "Macri me hace acordar a Bart Simpson, hace macanas y le echa la culpa a otro"

Kulfas dijo que eligieron a Fernández porque buscaron a “una persona que tuviera la capacidad para ordenar una situación muy complicada”, que dejó el anterior interventor, Omar Faruk Zeidan. “Desde el momento en que pueda empezar a trabajar en la mina nos va a dar un panorama más abocado. Los reportes que tenemos son muy negativos, y vimos una situación muy complicada” en la empresa estatal.

“Es una persona de peso, de gestión y manejos, confiamos que va a hacer una muy buena tarea” en todo el complejo energético de Río Turbio, agregó Kulfas en una conferencia de prensa sobre un plan de moratoria para más de 1 millón de pymes y monotributistas.

Luego de respaldar a Fernández, el ministro respondió sobre la designación de Macri como presidente de la Fundación FIFA, donde manejará una caja de u$s1.000 millones. “Fue llamativo ver el video de Macri, diciendo que alertaba que tomaron deuda en exceso. No quiero hacer definiciones muy fuertes, pero me hace acordar a Bart Simpson que hace mancas y le echa la culpa a otro y no se hace cargo”, señaló el funcionario.

A Macri se lo compara con Bart por un capítulo de la serie de Matt Groening, donde el hijo de Homero y Marge graba un tema y se convierte en la nueva sensación de la música como el "Niño yo no fui".

Bart Simpson Niño Yo no Fui.mp4

Kulfas remarcó que Macri dejó una economía en recesión, con caída de empleo y pymes endeudadas. “Si pensaba que se estaban yendo de mambo, ¿por qué no lo frenó y tomó otro camino? No quiero se irrespetuoso en la comparación, pero amerita un grado de reflexión de mayor profundidad en los (dirigentes) que manejaron los destinos del país”, recalcó el economista.

“Soy apasionado del fútbol, pero no conozco mucho como funciona (los nombramientos) en la FIFA, pero vi una reacción negativa en el mundo del fútbol y tendrá sus debidas razones. Hay malestar y desconfianza con esa designación”, concluyó.