Macri sobre Larreta: "Estoy feliz de que esté enamorado"

"Yo he apostado siempre al amor, estoy feliz de que esté enamorado. Me parece muy bien", aseguró y agregó que aún no conoce personalmente a Maylin como para expresar una opinión sobre ella. "Ya la conoceré, así que tendré opinión cuando la conozca", señaló y confesó que a su criterio es una mujer "muy bonita".

milagros maylin horacio larreta 2022.jpg

Al mismo tiempo, se refirió a la influencia del amor en la vida cotidiana y en el ámbito político. "Sin amor no hay energía para hacer la vuelta que hay que dar a este país", afirmó y añadió: "Todo el mundo tienen que estar conectado con el amor y no con el odio".

En una entrevista difundida la noche del miércoles, Rodríguez Larreta confesó que está en pareja con Maylin y afirmó: “Me enamoré y estoy muy feliz”.

Respecto a cómo mantiene reserva de su vida privada, Larreta se refirió a los rumores que indicaban que había iniciado un nuevo vínculo amoroso, tras su separación de Bárbara Diez. “Soy muy cuidadoso y prudente. Lo hago para proteger a mis hijas y no exponerme, es una forma de cuidarlas”, señaló en LN+.

Maylin nació en la Ciudad de Buenos Aires y es licenciada en Ciencias de la Comunicación, graduada en la Universidad Austral. Desde 2016 trabaja en la función pública.