El incómodo momento que pasó Horacio Rodríguez Larreta durante una recorrida por La Matanza

Durante la recorrida, Rodríguez Larreta se mostró con vecinos y comerciantes de Ramos Mejía, Isidro Casanova, Lomas del Mirador y San Justo.

Fue en la peatonal de esta última localidad donde un grupo de personas increpó al jefe de Gobierno porteño y le cantó la marcha peronista.

Balance

Luego de la visita, el alcalde porteño tuiteó: "Hace años que los vecinos de La Matanza no ven progreso en sus barrios pero, aun así, no bajan los brazos. De hoy, me llevo esa convicción de que hay esperanza y de que no van a permitir que les digan que no se puede".

"Esa convicción contagia ganas y empuje para seguir trabajando en sacar a la Argentina adelante. Para eso, necesitamos un plan que estamos construyendo entre todos y ahí los matanceros tienen un aporte clave para hacer", añadió en otro mensaje.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1562923498258980873 Hace años que los vecinos de La Matanza no ven progreso en sus barrios pero, aun así, no bajan los brazos. De hoy, me llevo esa convicción de que hay esperanza y de que no van a permitir que les digan que no se puede. pic.twitter.com/bD3ZZFXjMZ — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 25, 2022

Juicio político

En tanto, este jueves el bloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) presentó un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández, a quien acusó de "mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delito" por las declaraciones que efectuó sobre el fiscal federal Diego Luciani.

La presentación se hizo en una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación, encabezada por los presidentes de las bancadas de la UCR, Mario Negri; del PRo, Cristian Ritondo; de Encuentro Federal, Margarita Stolbizer; de la Coalición Cívica-ARI, Juan Manuel López, y de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy.

El pedido de enjuiciamiento contra el Presidente también fue suscripto por los otros cuatro titulares de bloques que conforman la coalición opositora: de Evolución Radical, Rodrigo de Loredo; de Avanzar San Luis, Claudio Poggi, de CREO, Paula Omodeo, y Ahora Patria, Carlos Zapata.

Si bien los legisladores reconocieron que no tenían el número para poder avanzar en el pedido de enjuiciamiento (ya que el Frente de Todos tiene mayoría con 16 de los 31 miembros en la comisión de Juicio Político -que preside Carolina Gaillard- para frenar la investigación) ni los dos tercios en el recinto de sesiones, no descartaron buscar acuerdos con otros bloques para pedir su tratamiento.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores se refieren a la frase pronunciada por Fernández ayer en TN acerca de que 'Nisman se suicidó y esperamos que el fiscal Luciani no haga algo así'.