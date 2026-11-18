Máximo Kirchner se mostró junto a Sergio Ziliotto en la Pampa + Agregar ámbito en









El diputado nacional y el gobernador compartieron una actividad en el marco del Día de la Militancia.

Máximo Kirchner junto a Sergio Ziliotto, en La Panpa.

El diputado nacional Máximo Kirchner participó el lunes, en el marco del Día de la Militancia, de un acto en la localidad pampeana de Telén junto al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. Durante su discurso, cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y llamó al peronismo a sostener la disputa política.

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“Estos modelos económicos siempre han fracasado en la Argentina”, sostuvo el titular de La Cámpora, quien advirtió que, pese a esos antecedentes, consiguen instalar en parte de la sociedad la idea de que no existen alternativas. Según planteó, ese escenario alimenta “la angustia y la tristeza” de las familias argentinas.

Kirchner también puso el foco en la situación de los jubilados y defendió las moratorias previsionales impulsadas durante el kirchnerismo. Para ilustrarlo, relató la historia de Nely, una vecina de Telén con quien conversó durante la actividad y que le contó que había accedido a su jubilación gracias a las políticas de Cristina Kirchner, pese a que sus empleadores no habían realizado los aportes correspondientes. “Ella tiene la jubilación porque laburó, porque trabajó. Lo que hizo Cristina fue poner las cosas en orden”, afirmó.

En otro tramo de su discurso, mencionó el diálogo telefónico de la exmandataria con Juan de Dios, un vecino de 74 años que le contó sobre su participación en comparsas y sus experiencias laborales en el norte de Santa Cruz. Según relató Kirchner, el hombre le pidió que siguiera saliendo al balcón para poder verla.

“La pelea hay que darla, porque se lo merece Nely, lo merece Juan y tantos argentinos y argentinas a lo largo y ancho de la patria que están esperando una revancha en sus vidas”, agregó.

En esa línea, cuestionó el impacto de las tarifas sobre los hogares y sostuvo que las familias deben poder utilizar los servicios básicos sin temor al costo que tendrán las facturas a fin de mes. “Las familias argentinas viven con una calculadora en la cabeza y están haciendo cuentas todos los días”, afirmó.