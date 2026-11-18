La fiscalía pidió prisión perpetua y la defensa reclamó la absolución. Organizaciones LGBTTTIQA+ exigen que el ataque sea reconocido como un lesbicidio.

Justo Fernando Barrientos enfrenta cargos por tres homicidios agravados por odio a la orientación sexual y el intento de homicidio de una sobreviviente.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 dará a conocer este miércoles el veredicto contra Justo Fernando Barrientos , acusado de provocar el incendio en un hotel de Barracas que terminó con la vida de tres mujeres lesbianas . La fiscalía solicitó prisión perpetua, mientras que la defensa pidió su absolución por falta de pruebas.

La audiencia está prevista para las 11 y definirá la responsabilidad penal del acusado por las muertes de Pamela Cobas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante . Una cuarta mujer, Sofía Castro Riglos , sobrevivió al ataque, aunque sufrió graves quemaduras.

Barrientos enfrenta cargos por tres homicidios agravados por odio a la orientación sexual de las víctimas, violencia de género, ensañamiento y el uso de un medio idóneo para generar un peligro común. La acusación también contempla el intento de homicidio de la sobreviviente.

Durante los alegatos, el fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi reclamó la pena de prisión perpetua. Sostuvo que Barrientos actuó motivado por el odio hacia las cuatro mujeres por ser lesbianas y que el ataque estuvo precedido por situaciones de hostigamiento y discriminación .

Justo Fernando Barrientos enfrenta cargos por tres homicidios agravados por odio a la orientación sexual y el intento de homicidio de una sobreviviente.

La defensa, por su parte, solicitó la absolución por el beneficio de la duda. Los abogados cuestionaron que se haya demostrado que Barrientos fue quien inició el fuego y argumentaron que no existen elementos suficientes para acreditar su autoría. Como alternativa, pidieron que, en caso de una condena, se lo considere responsable de homicidio simple y se descarten los agravantes.

El tribunal está integrado por los jueces Adrián Pérez Lance, Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander, quienes deberán resolver sobre las responsabilidades del acusado y los planteos presentados durante el debate.

El reclamo para que el crimen sea reconocido como lesbicidio

La sentencia también estará marcada por el pedido de las organizaciones de la diversidad sexual y de las querellas para que el ataque sea reconocido jurídicamente como un lesbicidio.

Luciana Sánchez, abogada de Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente, solicitó durante su alegato que ese concepto sea incorporado en la denominación jurídica de la causa. El reclamo apunta a visibilizar la violencia ejercida contra las mujeres por su orientación sexual.

El proceso tuvo por primera vez, una organización de la comunidad LGBTTTIQA+ intervino como querella colectiva en una causa de estas características. La Federación Argentina LGBT+ representó el interés de la comunidad en la búsqueda de justicia.

En ese contexto, la Coordinadora Lesbicidios Nunca Más convocó a organizaciones, activistas y ciudadanos a acompañar la lectura del veredicto. La concentración comenzará a las 9 frente al Palacio de Tribunales, ubicado en Tucumán al 1300.

Entre sus principales reclamos, la organización exige que la sentencia reconozca el odio por orientación sexual e identidad de género como agravante y que el crimen sea nombrado como lesbicidio. También sostiene que la resolución puede establecer un precedente para el reconocimiento de la violencia contra las identidades lésbicas.

El incendio del hotel de Barracas ocurrió el 6 de mayo de 2024 y provocó la muerte de tres mujeres.

Cómo fue el ataque en el hotel de Barracas

El hecho ocurrió durante la madrugada del 6 de mayo de 2024, en un hotel residencial ubicado sobre la calle Olavarría al 1600, en el barrio porteño de Barracas. Allí vivían las cuatro mujeres y también residía el acusado.

Según la investigación, Barrientos abrió la puerta de la habitación y arrojó un elemento encendido que provocó el incendio. Las llamas se propagaron rápidamente y las víctimas sufrieron quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Los testimonios incorporados al expediente señalaron que el hombre había hostigado e insultado a las mujeres antes del ataque por su orientación sexual. Algunos vecinos declararon que utilizaba expresiones discriminatorias para referirse a ellas y que incluso había manifestado intenciones de matarlas.

Pamela Cobas murió el mismo día del incendio. Mercedes Roxana Figueroa falleció dos días después, mientras que Andrea Amarante murió el 12 de mayo, luego de permanecer internada con quemaduras en el 75% de su cuerpo.

Sofía Castro Riglos, pareja de Amarante, fue la única sobreviviente. Sufrió quemaduras en los brazos, las manos y el rostro, y permaneció internada hasta principios de junio de 2024. Más de dos años después del ataque, la lectura del veredicto pondrá fin al juicio y definirá la situación judicial de Barrientos.