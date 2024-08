Mayra Mendoza, sobre la decisión de construir la planta de GNL en Río Negro: "Es preocupante y penoso"

"Es preocupante y penoso que se tomen decisiones de inversión tan importantes como la de YPF en base a cuestiones puramente ideológicas y personales, y no teniendo en cuenta lo mejor para la empresa y, sobre todo, para los argentinos y argentinas, como hubiese sido haber elegido a Bahía Blanca como puerto de exportación" .

Sin embargo, Mendoza enfatizó su disconformidad con esta elección y lanzó: "Está claro que no es una decisión de la empresa, sino que se debe a un capricho del presidente Javier Milei para castigar a los habitantes de Bahía Blanca y la provincia de Buenos Aires. Como dijo el gobernador Axel Kicillof, la única realidad es que Milei decidió castigar a los bonaerenses porque no lo votaron".

En esa línea, agregó que "hace 8 años se viene trabajando en el puerto de Bahía Blanca para la instalación de la planta de gas licuado, que tiene ya completa su infraestructura portuaria para llevar adelante un proyecto de esa envergadura", destacó.

Finalmente, señaló que "debería tomarse como ejemplo la decisión de Cristina Kirchner", citando la reestatización de YPF en 2012. "En forma valiente, y pagando todos los costos políticos necesarios, dio un vuelco estratégico para la modificación de la matriz energética del país, recuperando YPF y firmando los contratos internacionales necesarios para desarrollar Vaca Muerta. Eso es lo que un verdadero presidente tiene que hacer, pensar en el interés general y en el desarrollo nacional", remarcó la intendenta de Quilmes.

Axel Kicillof, duro contra Javier Milei: "Lo único que busca es castigar a la Provincia de Buenos Aires"

En el mismo sentido se expresó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien apuntó contra el Presidente y lanzó: "Milei quiere convencernos de que la planta de GNL de YPF y Petronas no se va a hacer en Buenos Aires por 'el capricho ideológico de Kicillof, que no quiso adherir al RIGI'. ¡Mentira! Los propios funcionarios que puso en la empresa sostienen en el comunicado oficial que 'Río Negro muestra mejores aspectos económicos para el proyecto, aún si Buenos Aires igualara los beneficios fiscales'. El capricho ideológico es de Milei que lo único que busca es castigar a la Provincia de Buenos Aires. Pero no es contra mí ni es contra el Gobierno provincial ¡Es contra todos los bonaerenses!", cerró.