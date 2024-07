Mensajes en contra del Pacto de Mayo: qué dijeron los gobernadores opositores

Javier Milei firmó junto a 17 gobernadores el Pacto de Mayo en Tucumán. En contrapartida, no asistieron los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires); Ricardo Quintela (La Rioja); Sergio Ziliotto (La Pampa); Gildo Insfrán (Formosa); y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). El mandatario no dejó pasar las ausencias, ya que los criticó por no haber participado cuando recitó su discurso.