SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
20 de agosto 2025 - 21:14

Uno por uno: los votos de los diputados para blindar el veto de Javier Milei al aumento para jubilados

La oposición no logró volver a reunir el apoyo de dos tercios de la Cámara baja y no pudo insistir con las leyes sobre jubilaciones.

La Cámara de Diputados blindó el veto al aumento para jubilados.

La Cámara de Diputados blindó el veto al aumento para jubilados.

A diferencia de lo que sucedió horas antes con la ley de emergencia en discapacidad, la Cámara de Diputados no reunió los dos tercios necesarios para la insistencia y blindó el veto del presidente Javier Milei a los aumentos a jubilaciones. De esta manera, el Gobierno se salvó de una segunda derrota parlamentaria en el día con 160 votos a favor, 83 en contra y 6 abstenciones (se requerían 166 para rechazar la medida del Poder Ejecutivo).

Los diputados que se abstuvieron fueron María Eugenia Vidal, cuatro diputados misioneros de Innovación Federal y la entrerriana Marcela Antola. Además, influyeron en el número final las ausencias de Manuel Aguirre (Democracia para Siempre); Tanya Bertoldi y Dante López Rodríguez (Unión por la Patria); Agustín Domingo (Innovación Federal), Gerardo González y Florencia Klipauka (La Libertad Avanza) y Silvia Lospennato (PRO).

Informate más

Las iniciativas vetadas por el Presidente implicaban un aumento del 7,2% de las jubilaciones, una suba del bono extraordinario de $70.000 (congelado desde noviembre del 2023) a $110.000 y la recomposición de la moratoria previsional, vencida en marzo de este año y que imposibilita a recibir haberes a los trabajadores que tengan menos de 30 años de aportes.

Uno por uno: así votaron los diputados la insistencia al veto de Javier Milei contra el aumento a jubilados

Votos a favor

  • Acevedo, Sergio Edgardo (Por Santa Cruz)
  • Agost Carreño, Óscar (Encuentro Federal)
  • Aguirre, Hilda (Unión por la Patria)
  • Alí, Ernesto "Pipi" (Unión por la Patria)
  • Alianiello, Eugenia (Unión por la Patria)
  • Allende, Walberto (Unión por la Patria)
  • Alonso, Constanza María (Unión por la Patria)
  • Araujo Hernández, Jorge Neri (Unión por la Patria)
  • Arrieta, Lourdes Micaela (Transformación)
  • Arroyo, Daniel (Unión por la Patria)
  • Aubone, Ana Fabiola (Unión por la Patria)
  • Aveiro, Martín (Unión por la Patria)
  • Ávila, Fernanda (Unión por la Patria)
  • Ávila, Jorge Antonio (Encuentro Federal)
  • Baldassi, Héctor W. (Pro)
  • Banfi, Karina (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Barletta, Mario (Unidos)
  • Basterra, Luis Eugenio (Unión por la Patria)
  • Bermejo, Adolfo (Unión por la Patria)
  • Bordet, Gustavo (Unión por la Patria)
  • Borrego, Victoria (Coalición Cívica)
  • Brambilla, Sofía (Pro)
  • Brouwer de Koning, Gabriela (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Brugge, Juan Fernando (Encuentro Federal)
  • Cafiero, Santiago (Unión por la Patria)
  • Calletti, Pamela (Innovación Federal)
  • Campagnoli, Marcela (Coalición Cívica)
  • Campitelli, Celia (Unión por la Patria)
  • Carbajal, Fernando (Democracia para Siempre)
  • Carignano, Florencia (Unión por la Patria)
  • Carrizo, Ana Carla (Democracia para Siempre)
  • Carro, Pablo (Unión por la Patria)
  • Casas, Sergio Guillermo (Unión por la Patria)
  • Castagneto, Carlos Daniel (Unión por la Patria)
  • Castillo, Christian (PTS - Frente de Izquierda Unidad)
  • Chaher, Leila (Unión por la Patria)
  • Chica, Jorge (Unión por la Patria)
  • Chomiak, María Luisa (Unión por la Patria)
  • Cisneros, Carlos (Unión por la Patria)
  • Cobos, Julio (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Coletta, Mariela (Democracia para Siempre)
  • Coli, Marcela (Democracia para Siempre)
  • D'Alessandro, Carlos (La Libertad Avanza)
  • Daives, Ricardo (Unión por la Patria)
  • De la Sota, Natalia (Encuentro Federal)
  • De Loredo, Rodrigo (UCR - Unión Cívica Radical)
  • De Mendieta, Mercedes (Izquierda Socialista FIT-Unidad)
  • Estévez, Gabriela Beatriz (Unión por la Patria)
  • Estrada, Emiliano (Unión por la Patria)
  • Falcone, Eduardo (MID - Movimiento de Integración y Desarrollo)
  • Fein, Mónica (Encuentro Federal)
  • Fernández, Agustín (Independencia)
  • Fernández, Elia Marina (Independencia)
  • Fernández Patri, Ramiro (Unión por la Patria)
  • Ferraro, Maximiliano (Coalición Cívica)
  • Frade, Mónica (Coalición Cívica)
  • Freites, Andrea (Unión por la Patria)
  • Gaillard, Ana Carolina (Unión por la Patria)
  • García Aresca, Ignacio (Encuentro Federal)
  • Ginocchio, Silvana Micaela (Unión por la Patria)
  • Giordano, Juan Carlos (Izquierda Socialista FIT-Unidad)
  • Giorgi, Melina (Democracia para Siempre)
  • Giuliano, Diego A. (Unión por la Patria)
  • Glinski, José (Unión por la Patria)
  • Gollan, Daniel (Unión por la Patria)
  • González, Álvaro (Pro)
  • González, Gustavo Carlos Miguel (Unión por la Patria)
  • Gutiérrez, Carlos (Encuentro Federal)
  • Gutiérrez, Ramiro (Unión por la Patria)
  • Hagman, Itai (Unión por la Patria)
  • Heller, Carlos (Unión por la Patria)
  • Herrera, Bernardo José (Unión por la Patria)
  • Herrera, Ricardo (Unión por la Patria)
  • Ianni, Ana María (Unión por la Patria)
  • Iparraguirre, Rogelio (Unión por la Patria)
  • Juliano, Pablo (Democracia para Siempre)
  • Kirchner, Máximo Carlos (Unión por la Patria)
  • Ledesma, Tomás (Unión por la Patria)
  • Leiva, Aldo (Unión por la Patria)
  • Litza, Mónica (Unión por la Patria)
  • Llancafilo, Osvaldo (Movimiento Popular Neuquino)
  • López, Juan Manuel (Coalición Cívica)
  • Macha, Mónica (Unión por la Patria)
  • Manes, Facundo (Democracia para Siempre)
  • Manrique, Mario (Unión por la Patria)
  • Marín, Varinia Lis (Unión por la Patria)
  • Marino, Juan (Unión por la Patria)
  • Martínez, Germán Pedro (Unión por la Patria)
  • Marziotta, Gisela (Unión por la Patria)
  • Massot, Nicolás (Encuentro Federal)
  • Mastaler, Magalí (Unión por la Patria)
  • Medina, Gladys (Independencia)
  • Mirabella, Roberto (Defendamos Santa Fe)
  • Molle, Matías (Unión por la Patria)
  • Montoto, María Luisa (Unión por la Patria)
  • Monzó, Emilio (Encuentro Federal)
  • Monzón, Roxana (Unión por la Patria)
  • Morán, Micaela (Unión por la Patria)
  • Moreau, Cecilia (Unión por la Patria)
  • Moreau, Leopoldo (Unión por la Patria)
  • Moreno, María de los Ángeles (Producción y Trabajo)
  • Moyano, Nilda (Unión por la Patria)
  • Neder, Estela Mary (Unión por la Patria)
  • Nóbrega, Sebastián (Unión por la Patria)
  • Oliveto Lago, Paula (Coalición Cívica)
  • Osuna, Blanca Inés (Unión por la Patria)
  • Outes, Pablo (Innovación Federal)
  • Pagano, Marcela Marina (La Libertad Avanza)
  • Palazzo, Sergio Omar (Unión por la Patria)
  • Paponet, Liliana (Unión por la Patria)
  • Parola, María Graciela (Unión por la Patria)
  • Passo, Marcela Fabiana (Unión por la Patria)
  • Paulón, Esteban (Encuentro Federal)
  • Pedrali, Gabriela (Unión por la Patria)
  • Pedrini, Juan Manuel (Unión por la Patria)
  • Penacca, Paula Andrea (Unión por la Patria)
  • Pereyra, Julio (Unión por la Patria)
  • Pichetto, Miguel Ángel (Encuentro Federal)
  • Picón Martínez, Nancy Viviana (Producción y Trabajo)
  • Pokoik, Lorena (Unión por la Patria)
  • Polini, Juan Carlos (Democracia para Siempre)
  • Potenza, Luciana (Unión por la Patria)
  • Propato, Agustina Lucrecia (Unión por la Patria)
  • Quetglas, Fabio José (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Randazzo, Florencio (Encuentro Federal)
  • Rauschenberger, Ariel (Unión por la Patria)
  • Reyes, Roxana (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Ripoll, Vilma (MST - Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad)
  • Rizzotti, Jorge (Democracia para Siempre)
  • Romero, Ana Clara (Pro)
  • Romero, Jorge Antonio (Unión por la Patria)
  • Sánchez, Roberto Antonio (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Sand, Nancy (Unión por la Patria)
  • Santoro, Leandro (Unión por la Patria)
  • Sarapura, Natalia Silvina (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Selva, Sabrina (Unión por la Patria)
  • Siley, Vanesa Raquel (Unión por la Patria)
  • Snopek, Guillermo (Unión por la Patria)
  • Soria, Martín (Unión por la Patria)
  • Stolbizer, Margarita (Encuentro Federal)
  • Strada, Julia (Unión por la Patria)
  • Tailhade, Rodolfo (Unión por la Patria)
  • Tavela, Danya (Democracia para Siempre)
  • Tetaz, Martín Alberto (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Todero, Pablo (Unión por la Patria)
  • Tolosa Paz, Victoria (Unión por la Patria)
  • Toniolli, Eduardo (Unión por la Patria)
  • Torres, Alejandra (Encuentro Federal)
  • Valdés, Eduardo Félix (Unión por la Patria)
  • Vargas Matyi, Brenda (Unión por la Patria)
  • Vega, Yolanda (Innovación Federal)
  • Vilca, Alejandro (PTS - Frente de Izquierda Unidad)
  • Volnovich, Luana (Unión por la Patria)
  • Yasky, Hugo (Unión por la Patria)
  • Yedlin, Pablo Raúl (Unión por la Patria)
  • Yutrovic, Carolina (Unión por la Patria)
  • Zabala Chacur, Natalia (Unión por la Patria)
  • Zago, Oscar (MID - Movimiento de Integración y Desarrollo)
  • Zaracho, Natalia (Unión por la Patria)
  • Zulli, Christian Alejandro (Unión por la Patria)

Votos en contra

  • Ajmechet, Sabrina (Pro)
  • Almirón, Lisandro (La Libertad Avanza)
  • Ansaloni, Pablo (La Libertad Avanza)
  • Arabia, Damián (Pro)
  • Arancibia Rodríguez, Alberto Gustavo (La Libertad Avanza)
  • Araujo, María Fernanda (La Libertad Avanza)
  • Ardohain, Martín (Pro)
  • Arjol, Martín (Liga del Interior Eli)
  • Avico, Belén (Pro)
  • Bachey, Karina Ethel (Pro)
  • Ballejos, Nancy (Pro)
  • Benedetti, Atilio (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Benedit, Beltrán (La Libertad Avanza)
  • Benegas Lynch, Bertie (La Libertad Avanza)
  • Besana, Gabriela (Pro)
  • Bianchetti, Emmanuel (Pro)
  • Bonacci, Rocío (La Libertad Avanza)
  • Bongiovanni, Alejandro (Pro)
  • Bornoroni, Gabriel (La Libertad Avanza)
  • Campero, Mariano (Liga del Interior Eli)
  • Capozzi, Sergio Eduardo (Pro)
  • Carrizo, Soledad (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Cervi, Pablo (Liga del Interior Eli)
  • Chumpitaz, Gabriel Felipe (Futuro y Libertad)
  • Cipolini, Gerardo (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Correa Llano, Facundo (La Libertad Avanza)
  • De Sensi, María Florencia (Pro)
  • Diez, Romina (La Libertad Avanza)
  • Emma, Nicolás (La Libertad Avanza)
  • Espert, José Luis (La Libertad Avanza)
  • Fernández Molero, Daiana (Pro)
  • Ferreyra, Alida (La Libertad Avanza)
  • Figueroa Casas, Germana (Pro)
  • Finocchiaro, Alejandro (Pro)
  • García, Carlos (La Libertad Avanza)
  • Garramuño, Ricardo (Somos Fueguinos)
  • Garrido, José Luis (Por Santa Cruz)
  • Giudici, Silvana (Pro)
  • Huesen, Gerardo (La Libertad Avanza)
  • Ibañez, María Cecilia (MID - Movimiento de Integración y Desarrollo)
  • Iglesias, Fernando Adolfo (Pro)
  • Laspina, Luciano Andrés (Pro)
  • Lemoine, Lilia (La Libertad Avanza)
  • Llano, Mercedes (La Libertad Avanza)
  • López Murphy, Ricardo Hipólito (Republicanos Unidos)
  • Macyszyn, Lorena (La Libertad Avanza)
  • Maquieyra, Martín (Pro)
  • Márquez, Nadia (La Libertad Avanza)
  • Martínez, Álvaro (La Libertad Avanza)
  • Mayoraz, Nicolás (La Libertad Avanza)
  • Menem, Martín (La Libertad Avanza)
  • Milman, Gerardo (Pro)
  • Montenegro, Guillermo (La Libertad Avanza)
  • Monti, Francisco (Liga del Interior Eli)
  • Morchio, Francisco (Encuentro Federal)
  • Moreno Ovalle, Julio (La Libertad Avanza)
  • Nieri, Lisandro (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Núñez, José (Pro)
  • Omodeo, Paula (Creo)
  • Orozco, Emilia (La Libertad Avanza)
  • Pauli, Santiago (La Libertad Avanza)
  • Peluc, José (La Libertad Avanza)
  • Picat, Luis Albino (Liga del Interior Eli)
  • Píparo, Carolina (La Libertad Avanza)
  • Ponce, María Celeste (La Libertad Avanza)
  • Quintar, Manuel (La Libertad Avanza)
  • Quiróz, Marilú (Pro)
  • Razzini, Verónica (Futuro y Libertad)
  • Ritondo, Cristian A. (Pro)
  • Rodríguez Machado, Laura (Pro)
  • Sánchez Wrba, Javier (Pro)
  • Santillán Juárez Brahim, Juliana (La Libertad Avanza)
  • Santilli, Diego (Pro)
  • Santurio, Santiago (La Libertad Avanza)
  • Sotolano, María (Pro)
  • Tortoriello, Aníbal (Pro)
  • Tournier, José Federico (Liga del Interior Eli)
  • Treffinger, César (La Libertad Avanza)
  • Vásquez, Patricia (Pro)
  • Verasay, Pamela Fernanda (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Villaverde, Lorena (La Libertad Avanza)
  • Yeza, Martín (Pro)
  • Zapata, Carlos Raúl (La Libertad Avanza)

Abstenciones

  • Antola, Marcela (Democracia Para Siempre)
  • Arrúa, Alberto (Innovación Federal)
  • Fernández, Carlos Alberto (Innovación Federal)
  • Ruiz, Yamila (Innovación Federal)
  • Vancsik, Daniel (Innovación Federal)
  • Vidal, María Eugenia (Pro)

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias