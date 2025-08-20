Uno por uno: los votos de los diputados para blindar el veto de Javier Milei al aumento para jubilados







La oposición no logró volver a reunir el apoyo de dos tercios de la Cámara baja y no pudo insistir con las leyes sobre jubilaciones.

La Cámara de Diputados blindó el veto al aumento para jubilados.

A diferencia de lo que sucedió horas antes con la ley de emergencia en discapacidad, la Cámara de Diputados no reunió los dos tercios necesarios para la insistencia y blindó el veto del presidente Javier Milei a los aumentos a jubilaciones. De esta manera, el Gobierno se salvó de una segunda derrota parlamentaria en el día con 160 votos a favor, 83 en contra y 6 abstenciones (se requerían 166 para rechazar la medida del Poder Ejecutivo).

Los diputados que se abstuvieron fueron María Eugenia Vidal, cuatro diputados misioneros de Innovación Federal y la entrerriana Marcela Antola. Además, influyeron en el número final las ausencias de Manuel Aguirre (Democracia para Siempre); Tanya Bertoldi y Dante López Rodríguez (Unión por la Patria); Agustín Domingo (Innovación Federal), Gerardo González y Florencia Klipauka (La Libertad Avanza) y Silvia Lospennato (PRO).

Las iniciativas vetadas por el Presidente implicaban un aumento del 7,2% de las jubilaciones, una suba del bono extraordinario de $70.000 (congelado desde noviembre del 2023) a $110.000 y la recomposición de la moratoria previsional, vencida en marzo de este año y que imposibilita a recibir haberes a los trabajadores que tengan menos de 30 años de aportes.

Uno por uno: así votaron los diputados la insistencia al veto de Javier Milei contra el aumento a jubilados Votos a favor Acevedo, Sergio Edgardo (Por Santa Cruz)

Agost Carreño, Óscar (Encuentro Federal)

Aguirre, Hilda (Unión por la Patria)

Alí, Ernesto "Pipi" (Unión por la Patria)

Alianiello, Eugenia (Unión por la Patria)

Allende, Walberto (Unión por la Patria)

Alonso, Constanza María (Unión por la Patria)

Araujo Hernández, Jorge Neri (Unión por la Patria)

Arrieta, Lourdes Micaela (Transformación)

Arroyo, Daniel (Unión por la Patria)

Aubone, Ana Fabiola (Unión por la Patria)

Aveiro, Martín (Unión por la Patria)

Ávila, Fernanda (Unión por la Patria)

Ávila, Jorge Antonio (Encuentro Federal)

Baldassi, Héctor W. (Pro)

Banfi, Karina (UCR - Unión Cívica Radical)

Barletta, Mario (Unidos)

Basterra, Luis Eugenio (Unión por la Patria)

Bermejo, Adolfo (Unión por la Patria)

Bordet, Gustavo (Unión por la Patria)

Borrego, Victoria (Coalición Cívica)

Brambilla, Sofía (Pro)

Brouwer de Koning, Gabriela (UCR - Unión Cívica Radical)

Brugge, Juan Fernando (Encuentro Federal)

Cafiero, Santiago (Unión por la Patria)

Calletti, Pamela (Innovación Federal)

Campagnoli, Marcela (Coalición Cívica)

Campitelli, Celia (Unión por la Patria)

Carbajal, Fernando (Democracia para Siempre)

Carignano, Florencia (Unión por la Patria)

Carrizo, Ana Carla (Democracia para Siempre)

Carro, Pablo (Unión por la Patria)

Casas, Sergio Guillermo (Unión por la Patria)

Castagneto, Carlos Daniel (Unión por la Patria)

Castillo, Christian (PTS - Frente de Izquierda Unidad)

Chaher, Leila (Unión por la Patria)

Chica, Jorge (Unión por la Patria)

Chomiak, María Luisa (Unión por la Patria)

Cisneros, Carlos (Unión por la Patria)

Cobos, Julio (UCR - Unión Cívica Radical)

Coletta, Mariela (Democracia para Siempre)

Coli, Marcela (Democracia para Siempre)

D'Alessandro, Carlos (La Libertad Avanza)

Daives, Ricardo (Unión por la Patria)

De la Sota, Natalia (Encuentro Federal)

De Loredo, Rodrigo (UCR - Unión Cívica Radical)

De Mendieta, Mercedes (Izquierda Socialista FIT-Unidad)

Estévez, Gabriela Beatriz (Unión por la Patria)

Estrada, Emiliano (Unión por la Patria)

Falcone, Eduardo (MID - Movimiento de Integración y Desarrollo)

Fein, Mónica (Encuentro Federal)

Fernández, Agustín (Independencia)

Fernández, Elia Marina (Independencia)

Fernández Patri, Ramiro (Unión por la Patria)

Ferraro, Maximiliano (Coalición Cívica)

Frade, Mónica (Coalición Cívica)

Freites, Andrea (Unión por la Patria)

Gaillard, Ana Carolina (Unión por la Patria)

García Aresca, Ignacio (Encuentro Federal)

Ginocchio, Silvana Micaela (Unión por la Patria)

Giordano, Juan Carlos (Izquierda Socialista FIT-Unidad)

Giorgi, Melina (Democracia para Siempre)

Giuliano, Diego A. (Unión por la Patria)

Glinski, José (Unión por la Patria)

Gollan, Daniel (Unión por la Patria)

González, Álvaro (Pro)

González, Gustavo Carlos Miguel (Unión por la Patria)

Gutiérrez, Carlos (Encuentro Federal)

Gutiérrez, Ramiro (Unión por la Patria)

Hagman, Itai (Unión por la Patria)

Heller, Carlos (Unión por la Patria)

Herrera, Bernardo José (Unión por la Patria)

Herrera, Ricardo (Unión por la Patria)

Ianni, Ana María (Unión por la Patria)

Iparraguirre, Rogelio (Unión por la Patria)

Juliano, Pablo (Democracia para Siempre)

Kirchner, Máximo Carlos (Unión por la Patria)

Ledesma, Tomás (Unión por la Patria)

Leiva, Aldo (Unión por la Patria)

Litza, Mónica (Unión por la Patria)

Llancafilo, Osvaldo (Movimiento Popular Neuquino)

López, Juan Manuel (Coalición Cívica)

Macha, Mónica (Unión por la Patria)

Manes, Facundo (Democracia para Siempre)

Manrique, Mario (Unión por la Patria)

Marín, Varinia Lis (Unión por la Patria)

Marino, Juan (Unión por la Patria)

Martínez, Germán Pedro (Unión por la Patria)

Marziotta, Gisela (Unión por la Patria)

Massot, Nicolás (Encuentro Federal)

Mastaler, Magalí (Unión por la Patria)

Medina, Gladys (Independencia)

Mirabella, Roberto (Defendamos Santa Fe)

Molle, Matías (Unión por la Patria)

Montoto, María Luisa (Unión por la Patria)

Monzó, Emilio (Encuentro Federal)

Monzón, Roxana (Unión por la Patria)

Morán, Micaela (Unión por la Patria)

Moreau, Cecilia (Unión por la Patria)

Moreau, Leopoldo (Unión por la Patria)

Moreno, María de los Ángeles (Producción y Trabajo)

Moyano, Nilda (Unión por la Patria)

Neder, Estela Mary (Unión por la Patria)

Nóbrega, Sebastián (Unión por la Patria)

Oliveto Lago, Paula (Coalición Cívica)

Osuna, Blanca Inés (Unión por la Patria)

Outes, Pablo (Innovación Federal)

Pagano, Marcela Marina (La Libertad Avanza)

Palazzo, Sergio Omar (Unión por la Patria)

Paponet, Liliana (Unión por la Patria)

Parola, María Graciela (Unión por la Patria)

Passo, Marcela Fabiana (Unión por la Patria)

Paulón, Esteban (Encuentro Federal)

Pedrali, Gabriela (Unión por la Patria)

Pedrini, Juan Manuel (Unión por la Patria)

Penacca, Paula Andrea (Unión por la Patria)

Pereyra, Julio (Unión por la Patria)

Pichetto, Miguel Ángel (Encuentro Federal)

Picón Martínez, Nancy Viviana (Producción y Trabajo)

Pokoik, Lorena (Unión por la Patria)

Polini, Juan Carlos (Democracia para Siempre)

Potenza, Luciana (Unión por la Patria)

Propato, Agustina Lucrecia (Unión por la Patria)

Quetglas, Fabio José (UCR - Unión Cívica Radical)

Randazzo, Florencio (Encuentro Federal)

Rauschenberger, Ariel (Unión por la Patria)

Reyes, Roxana (UCR - Unión Cívica Radical)

Ripoll, Vilma (MST - Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad)

Rizzotti, Jorge (Democracia para Siempre)

Romero, Ana Clara (Pro)

Romero, Jorge Antonio (Unión por la Patria)

Sánchez, Roberto Antonio (UCR - Unión Cívica Radical)

Sand, Nancy (Unión por la Patria)

Santoro, Leandro (Unión por la Patria)

Sarapura, Natalia Silvina (UCR - Unión Cívica Radical)

Selva, Sabrina (Unión por la Patria)

Siley, Vanesa Raquel (Unión por la Patria)

Snopek, Guillermo (Unión por la Patria)

Soria, Martín (Unión por la Patria)

Stolbizer, Margarita (Encuentro Federal)

Strada, Julia (Unión por la Patria)

Tailhade, Rodolfo (Unión por la Patria)

Tavela, Danya (Democracia para Siempre)

Tetaz, Martín Alberto (UCR - Unión Cívica Radical)

Todero, Pablo (Unión por la Patria)

Tolosa Paz, Victoria (Unión por la Patria)

Toniolli, Eduardo (Unión por la Patria)

Torres, Alejandra (Encuentro Federal)

Valdés, Eduardo Félix (Unión por la Patria)

Vargas Matyi, Brenda (Unión por la Patria)

Vega, Yolanda (Innovación Federal)

Vilca, Alejandro (PTS - Frente de Izquierda Unidad)

Volnovich, Luana (Unión por la Patria)

Yasky, Hugo (Unión por la Patria)

Yedlin, Pablo Raúl (Unión por la Patria)

Yutrovic, Carolina (Unión por la Patria)

Zabala Chacur, Natalia (Unión por la Patria)

Zago, Oscar (MID - Movimiento de Integración y Desarrollo)

Zaracho, Natalia (Unión por la Patria)

Zulli, Christian Alejandro (Unión por la Patria)

Votos en contra Ajmechet, Sabrina (Pro)

Almirón, Lisandro (La Libertad Avanza)

Ansaloni, Pablo (La Libertad Avanza)

Arabia, Damián (Pro)

Arancibia Rodríguez, Alberto Gustavo (La Libertad Avanza)

Araujo, María Fernanda (La Libertad Avanza)

Ardohain, Martín (Pro)

Arjol, Martín (Liga del Interior Eli)

Avico, Belén (Pro)

Bachey, Karina Ethel (Pro)

Ballejos, Nancy (Pro)

Benedetti, Atilio (UCR - Unión Cívica Radical)

Benedit, Beltrán (La Libertad Avanza)

Benegas Lynch, Bertie (La Libertad Avanza)

Besana, Gabriela (Pro)

Bianchetti, Emmanuel (Pro)

Bonacci, Rocío (La Libertad Avanza)

Bongiovanni, Alejandro (Pro)

Bornoroni, Gabriel (La Libertad Avanza)

Campero, Mariano (Liga del Interior Eli)

Capozzi, Sergio Eduardo (Pro)

Carrizo, Soledad (UCR - Unión Cívica Radical)

Cervi, Pablo (Liga del Interior Eli)

Chumpitaz, Gabriel Felipe (Futuro y Libertad)

Cipolini, Gerardo (UCR - Unión Cívica Radical)

Correa Llano, Facundo (La Libertad Avanza)

De Sensi, María Florencia (Pro)

Diez, Romina (La Libertad Avanza)

Emma, Nicolás (La Libertad Avanza)

Espert, José Luis (La Libertad Avanza)

Fernández Molero, Daiana (Pro)

Ferreyra, Alida (La Libertad Avanza)

Figueroa Casas, Germana (Pro)

Finocchiaro, Alejandro (Pro)

García, Carlos (La Libertad Avanza)

Garramuño, Ricardo (Somos Fueguinos)

Garrido, José Luis (Por Santa Cruz)

Giudici, Silvana (Pro)

Huesen, Gerardo (La Libertad Avanza)

Ibañez, María Cecilia (MID - Movimiento de Integración y Desarrollo)

Iglesias, Fernando Adolfo (Pro)

Laspina, Luciano Andrés (Pro)

Lemoine, Lilia (La Libertad Avanza)

Llano, Mercedes (La Libertad Avanza)

López Murphy, Ricardo Hipólito (Republicanos Unidos)

Macyszyn, Lorena (La Libertad Avanza)

Maquieyra, Martín (Pro)

Márquez, Nadia (La Libertad Avanza)

Martínez, Álvaro (La Libertad Avanza)

Mayoraz, Nicolás (La Libertad Avanza)

Menem, Martín (La Libertad Avanza)

Milman, Gerardo (Pro)

Montenegro, Guillermo (La Libertad Avanza)

Monti, Francisco (Liga del Interior Eli)

Morchio, Francisco (Encuentro Federal)

Moreno Ovalle, Julio (La Libertad Avanza)

Nieri, Lisandro (UCR - Unión Cívica Radical)

Núñez, José (Pro)

Omodeo, Paula (Creo)

Orozco, Emilia (La Libertad Avanza)

Pauli, Santiago (La Libertad Avanza)

Peluc, José (La Libertad Avanza)

Picat, Luis Albino (Liga del Interior Eli)

Píparo, Carolina (La Libertad Avanza)

Ponce, María Celeste (La Libertad Avanza)

Quintar, Manuel (La Libertad Avanza)

Quiróz, Marilú (Pro)

Razzini, Verónica (Futuro y Libertad)

Ritondo, Cristian A. (Pro)

Rodríguez Machado, Laura (Pro)

Sánchez Wrba, Javier (Pro)

Santillán Juárez Brahim, Juliana (La Libertad Avanza)

Santilli, Diego (Pro)

Santurio, Santiago (La Libertad Avanza)

Sotolano, María (Pro)

Tortoriello, Aníbal (Pro)

Tournier, José Federico (Liga del Interior Eli)

Treffinger, César (La Libertad Avanza)

Vásquez, Patricia (Pro)

Verasay, Pamela Fernanda (UCR - Unión Cívica Radical)

Villaverde, Lorena (La Libertad Avanza)

Yeza, Martín (Pro)

Zapata, Carlos Raúl (La Libertad Avanza)

Abstenciones Antola, Marcela (Democracia Para Siempre)

Arrúa, Alberto (Innovación Federal)

Fernández, Carlos Alberto (Innovación Federal)

Ruiz, Yamila (Innovación Federal)

Vancsik, Daniel (Innovación Federal)

Vidal, María Eugenia (Pro)