A diferencia de lo que sucedió horas antes con la ley de emergencia en discapacidad, la Cámara de Diputados no reunió los dos tercios necesarios para la insistencia y blindó el veto del presidente Javier Milei a los aumentos a jubilaciones. De esta manera, el Gobierno se salvó de una segunda derrota parlamentaria en el día con 160 votos a favor, 83 en contra y 6 abstenciones (se requerían 166 para rechazar la medida del Poder Ejecutivo).
Uno por uno: los votos de los diputados para blindar el veto de Javier Milei al aumento para jubilados
La oposición no logró volver a reunir el apoyo de dos tercios de la Cámara baja y no pudo insistir con las leyes sobre jubilaciones.
-
El Gobierno adelantó que "no podrá cumplir" las leyes discapacidad y jubilaciones en caso que se reviertan los vetos
-
El oficialismo resistió y blindó en Diputados el veto al aumento para jubilados
Los diputados que se abstuvieron fueron María Eugenia Vidal, cuatro diputados misioneros de Innovación Federal y la entrerriana Marcela Antola. Además, influyeron en el número final las ausencias de Manuel Aguirre (Democracia para Siempre); Tanya Bertoldi y Dante López Rodríguez (Unión por la Patria); Agustín Domingo (Innovación Federal), Gerardo González y Florencia Klipauka (La Libertad Avanza) y Silvia Lospennato (PRO).
Las iniciativas vetadas por el Presidente implicaban un aumento del 7,2% de las jubilaciones, una suba del bono extraordinario de $70.000 (congelado desde noviembre del 2023) a $110.000 y la recomposición de la moratoria previsional, vencida en marzo de este año y que imposibilita a recibir haberes a los trabajadores que tengan menos de 30 años de aportes.
Uno por uno: así votaron los diputados la insistencia al veto de Javier Milei contra el aumento a jubilados
Votos a favor
- Acevedo, Sergio Edgardo (Por Santa Cruz)
- Agost Carreño, Óscar (Encuentro Federal)
- Aguirre, Hilda (Unión por la Patria)
- Alí, Ernesto "Pipi" (Unión por la Patria)
- Alianiello, Eugenia (Unión por la Patria)
- Allende, Walberto (Unión por la Patria)
- Alonso, Constanza María (Unión por la Patria)
- Araujo Hernández, Jorge Neri (Unión por la Patria)
- Arrieta, Lourdes Micaela (Transformación)
- Arroyo, Daniel (Unión por la Patria)
- Aubone, Ana Fabiola (Unión por la Patria)
- Aveiro, Martín (Unión por la Patria)
- Ávila, Fernanda (Unión por la Patria)
- Ávila, Jorge Antonio (Encuentro Federal)
- Baldassi, Héctor W. (Pro)
- Banfi, Karina (UCR - Unión Cívica Radical)
- Barletta, Mario (Unidos)
- Basterra, Luis Eugenio (Unión por la Patria)
- Bermejo, Adolfo (Unión por la Patria)
- Bordet, Gustavo (Unión por la Patria)
- Borrego, Victoria (Coalición Cívica)
- Brambilla, Sofía (Pro)
- Brouwer de Koning, Gabriela (UCR - Unión Cívica Radical)
- Brugge, Juan Fernando (Encuentro Federal)
- Cafiero, Santiago (Unión por la Patria)
- Calletti, Pamela (Innovación Federal)
- Campagnoli, Marcela (Coalición Cívica)
- Campitelli, Celia (Unión por la Patria)
- Carbajal, Fernando (Democracia para Siempre)
- Carignano, Florencia (Unión por la Patria)
- Carrizo, Ana Carla (Democracia para Siempre)
- Carro, Pablo (Unión por la Patria)
- Casas, Sergio Guillermo (Unión por la Patria)
- Castagneto, Carlos Daniel (Unión por la Patria)
- Castillo, Christian (PTS - Frente de Izquierda Unidad)
- Chaher, Leila (Unión por la Patria)
- Chica, Jorge (Unión por la Patria)
- Chomiak, María Luisa (Unión por la Patria)
- Cisneros, Carlos (Unión por la Patria)
- Cobos, Julio (UCR - Unión Cívica Radical)
- Coletta, Mariela (Democracia para Siempre)
- Coli, Marcela (Democracia para Siempre)
- D'Alessandro, Carlos (La Libertad Avanza)
- Daives, Ricardo (Unión por la Patria)
- De la Sota, Natalia (Encuentro Federal)
- De Loredo, Rodrigo (UCR - Unión Cívica Radical)
- De Mendieta, Mercedes (Izquierda Socialista FIT-Unidad)
- Estévez, Gabriela Beatriz (Unión por la Patria)
- Estrada, Emiliano (Unión por la Patria)
- Falcone, Eduardo (MID - Movimiento de Integración y Desarrollo)
- Fein, Mónica (Encuentro Federal)
- Fernández, Agustín (Independencia)
- Fernández, Elia Marina (Independencia)
- Fernández Patri, Ramiro (Unión por la Patria)
- Ferraro, Maximiliano (Coalición Cívica)
- Frade, Mónica (Coalición Cívica)
- Freites, Andrea (Unión por la Patria)
- Gaillard, Ana Carolina (Unión por la Patria)
- García Aresca, Ignacio (Encuentro Federal)
- Ginocchio, Silvana Micaela (Unión por la Patria)
- Giordano, Juan Carlos (Izquierda Socialista FIT-Unidad)
- Giorgi, Melina (Democracia para Siempre)
- Giuliano, Diego A. (Unión por la Patria)
- Glinski, José (Unión por la Patria)
- Gollan, Daniel (Unión por la Patria)
- González, Álvaro (Pro)
- González, Gustavo Carlos Miguel (Unión por la Patria)
- Gutiérrez, Carlos (Encuentro Federal)
- Gutiérrez, Ramiro (Unión por la Patria)
- Hagman, Itai (Unión por la Patria)
- Heller, Carlos (Unión por la Patria)
- Herrera, Bernardo José (Unión por la Patria)
- Herrera, Ricardo (Unión por la Patria)
- Ianni, Ana María (Unión por la Patria)
- Iparraguirre, Rogelio (Unión por la Patria)
- Juliano, Pablo (Democracia para Siempre)
- Kirchner, Máximo Carlos (Unión por la Patria)
- Ledesma, Tomás (Unión por la Patria)
- Leiva, Aldo (Unión por la Patria)
- Litza, Mónica (Unión por la Patria)
- Llancafilo, Osvaldo (Movimiento Popular Neuquino)
- López, Juan Manuel (Coalición Cívica)
- Macha, Mónica (Unión por la Patria)
- Manes, Facundo (Democracia para Siempre)
- Manrique, Mario (Unión por la Patria)
- Marín, Varinia Lis (Unión por la Patria)
- Marino, Juan (Unión por la Patria)
- Martínez, Germán Pedro (Unión por la Patria)
- Marziotta, Gisela (Unión por la Patria)
- Massot, Nicolás (Encuentro Federal)
- Mastaler, Magalí (Unión por la Patria)
- Medina, Gladys (Independencia)
- Mirabella, Roberto (Defendamos Santa Fe)
- Molle, Matías (Unión por la Patria)
- Montoto, María Luisa (Unión por la Patria)
- Monzó, Emilio (Encuentro Federal)
- Monzón, Roxana (Unión por la Patria)
- Morán, Micaela (Unión por la Patria)
- Moreau, Cecilia (Unión por la Patria)
- Moreau, Leopoldo (Unión por la Patria)
- Moreno, María de los Ángeles (Producción y Trabajo)
- Moyano, Nilda (Unión por la Patria)
- Neder, Estela Mary (Unión por la Patria)
- Nóbrega, Sebastián (Unión por la Patria)
- Oliveto Lago, Paula (Coalición Cívica)
- Osuna, Blanca Inés (Unión por la Patria)
- Outes, Pablo (Innovación Federal)
- Pagano, Marcela Marina (La Libertad Avanza)
- Palazzo, Sergio Omar (Unión por la Patria)
- Paponet, Liliana (Unión por la Patria)
- Parola, María Graciela (Unión por la Patria)
- Passo, Marcela Fabiana (Unión por la Patria)
- Paulón, Esteban (Encuentro Federal)
- Pedrali, Gabriela (Unión por la Patria)
- Pedrini, Juan Manuel (Unión por la Patria)
- Penacca, Paula Andrea (Unión por la Patria)
- Pereyra, Julio (Unión por la Patria)
- Pichetto, Miguel Ángel (Encuentro Federal)
- Picón Martínez, Nancy Viviana (Producción y Trabajo)
- Pokoik, Lorena (Unión por la Patria)
- Polini, Juan Carlos (Democracia para Siempre)
- Potenza, Luciana (Unión por la Patria)
- Propato, Agustina Lucrecia (Unión por la Patria)
- Quetglas, Fabio José (UCR - Unión Cívica Radical)
- Randazzo, Florencio (Encuentro Federal)
- Rauschenberger, Ariel (Unión por la Patria)
- Reyes, Roxana (UCR - Unión Cívica Radical)
- Ripoll, Vilma (MST - Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad)
- Rizzotti, Jorge (Democracia para Siempre)
- Romero, Ana Clara (Pro)
- Romero, Jorge Antonio (Unión por la Patria)
- Sánchez, Roberto Antonio (UCR - Unión Cívica Radical)
- Sand, Nancy (Unión por la Patria)
- Santoro, Leandro (Unión por la Patria)
- Sarapura, Natalia Silvina (UCR - Unión Cívica Radical)
- Selva, Sabrina (Unión por la Patria)
- Siley, Vanesa Raquel (Unión por la Patria)
- Snopek, Guillermo (Unión por la Patria)
- Soria, Martín (Unión por la Patria)
- Stolbizer, Margarita (Encuentro Federal)
- Strada, Julia (Unión por la Patria)
- Tailhade, Rodolfo (Unión por la Patria)
- Tavela, Danya (Democracia para Siempre)
- Tetaz, Martín Alberto (UCR - Unión Cívica Radical)
- Todero, Pablo (Unión por la Patria)
- Tolosa Paz, Victoria (Unión por la Patria)
- Toniolli, Eduardo (Unión por la Patria)
- Torres, Alejandra (Encuentro Federal)
- Valdés, Eduardo Félix (Unión por la Patria)
- Vargas Matyi, Brenda (Unión por la Patria)
- Vega, Yolanda (Innovación Federal)
- Vilca, Alejandro (PTS - Frente de Izquierda Unidad)
- Volnovich, Luana (Unión por la Patria)
- Yasky, Hugo (Unión por la Patria)
- Yedlin, Pablo Raúl (Unión por la Patria)
- Yutrovic, Carolina (Unión por la Patria)
- Zabala Chacur, Natalia (Unión por la Patria)
- Zago, Oscar (MID - Movimiento de Integración y Desarrollo)
- Zaracho, Natalia (Unión por la Patria)
- Zulli, Christian Alejandro (Unión por la Patria)
Votos en contra
- Ajmechet, Sabrina (Pro)
- Almirón, Lisandro (La Libertad Avanza)
- Ansaloni, Pablo (La Libertad Avanza)
- Arabia, Damián (Pro)
- Arancibia Rodríguez, Alberto Gustavo (La Libertad Avanza)
- Araujo, María Fernanda (La Libertad Avanza)
- Ardohain, Martín (Pro)
- Arjol, Martín (Liga del Interior Eli)
- Avico, Belén (Pro)
- Bachey, Karina Ethel (Pro)
- Ballejos, Nancy (Pro)
- Benedetti, Atilio (UCR - Unión Cívica Radical)
- Benedit, Beltrán (La Libertad Avanza)
- Benegas Lynch, Bertie (La Libertad Avanza)
- Besana, Gabriela (Pro)
- Bianchetti, Emmanuel (Pro)
- Bonacci, Rocío (La Libertad Avanza)
- Bongiovanni, Alejandro (Pro)
- Bornoroni, Gabriel (La Libertad Avanza)
- Campero, Mariano (Liga del Interior Eli)
- Capozzi, Sergio Eduardo (Pro)
- Carrizo, Soledad (UCR - Unión Cívica Radical)
- Cervi, Pablo (Liga del Interior Eli)
- Chumpitaz, Gabriel Felipe (Futuro y Libertad)
- Cipolini, Gerardo (UCR - Unión Cívica Radical)
- Correa Llano, Facundo (La Libertad Avanza)
- De Sensi, María Florencia (Pro)
- Diez, Romina (La Libertad Avanza)
- Emma, Nicolás (La Libertad Avanza)
- Espert, José Luis (La Libertad Avanza)
- Fernández Molero, Daiana (Pro)
- Ferreyra, Alida (La Libertad Avanza)
- Figueroa Casas, Germana (Pro)
- Finocchiaro, Alejandro (Pro)
- García, Carlos (La Libertad Avanza)
- Garramuño, Ricardo (Somos Fueguinos)
- Garrido, José Luis (Por Santa Cruz)
- Giudici, Silvana (Pro)
- Huesen, Gerardo (La Libertad Avanza)
- Ibañez, María Cecilia (MID - Movimiento de Integración y Desarrollo)
- Iglesias, Fernando Adolfo (Pro)
- Laspina, Luciano Andrés (Pro)
- Lemoine, Lilia (La Libertad Avanza)
- Llano, Mercedes (La Libertad Avanza)
- López Murphy, Ricardo Hipólito (Republicanos Unidos)
- Macyszyn, Lorena (La Libertad Avanza)
- Maquieyra, Martín (Pro)
- Márquez, Nadia (La Libertad Avanza)
- Martínez, Álvaro (La Libertad Avanza)
- Mayoraz, Nicolás (La Libertad Avanza)
- Menem, Martín (La Libertad Avanza)
- Milman, Gerardo (Pro)
- Montenegro, Guillermo (La Libertad Avanza)
- Monti, Francisco (Liga del Interior Eli)
- Morchio, Francisco (Encuentro Federal)
- Moreno Ovalle, Julio (La Libertad Avanza)
- Nieri, Lisandro (UCR - Unión Cívica Radical)
- Núñez, José (Pro)
- Omodeo, Paula (Creo)
- Orozco, Emilia (La Libertad Avanza)
- Pauli, Santiago (La Libertad Avanza)
- Peluc, José (La Libertad Avanza)
- Picat, Luis Albino (Liga del Interior Eli)
- Píparo, Carolina (La Libertad Avanza)
- Ponce, María Celeste (La Libertad Avanza)
- Quintar, Manuel (La Libertad Avanza)
- Quiróz, Marilú (Pro)
- Razzini, Verónica (Futuro y Libertad)
- Ritondo, Cristian A. (Pro)
- Rodríguez Machado, Laura (Pro)
- Sánchez Wrba, Javier (Pro)
- Santillán Juárez Brahim, Juliana (La Libertad Avanza)
- Santilli, Diego (Pro)
- Santurio, Santiago (La Libertad Avanza)
- Sotolano, María (Pro)
- Tortoriello, Aníbal (Pro)
- Tournier, José Federico (Liga del Interior Eli)
- Treffinger, César (La Libertad Avanza)
- Vásquez, Patricia (Pro)
- Verasay, Pamela Fernanda (UCR - Unión Cívica Radical)
- Villaverde, Lorena (La Libertad Avanza)
- Yeza, Martín (Pro)
- Zapata, Carlos Raúl (La Libertad Avanza)
Abstenciones
- Antola, Marcela (Democracia Para Siempre)
- Arrúa, Alberto (Innovación Federal)
- Fernández, Carlos Alberto (Innovación Federal)
- Ruiz, Yamila (Innovación Federal)
- Vancsik, Daniel (Innovación Federal)
- Vidal, María Eugenia (Pro)
- Temas
- Jubilados
- Javier Milei
- Diputados
Dejá tu comentario