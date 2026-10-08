Miguel Ángel Pichetto cuestionó a Javier Milei y aseguró que Karina "está supliendo" al Presidente

El diputado y titular de Encuentro Federal cuestionó la conducción del Ejecutivo, criticó el uso de los DNU y apuntó contra el rumbo económico. También advirtió por el impacto sobre la industria y puso en duda las chances de reelección de J avier Milei.

El diputado nacional y presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto , cuestionó el funcionamiento político del gobierno de Javier Milei y puso el foco en el rol de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . Sostuvo que el oficialismo atraviesa una situación de tensión política y planteó interrogantes sobre quién conduce efectivamente la gestión cotidiana.

“Veo un gobierno en una profunda crisis política, con un presidente muy ausente de la gestión pública todos los días, y la pregunta sería quién gobierna la Argentina, aunque todos sabemos que esa tarea está siendo suplida por Karina Milei” , afirmó Pichetto en diálogo con Futurock.

El legislador cuestionó el uso sostenido de los decretos de necesidad y urgencia y consideró que, después de casi tres años de gestión, el oficialismo debería haber avanzado en acuerdos parlamentarios para convertir en leyes aquellas reformas que considera necesarias.

“La voluntad es derogar el DNU porque están haciendo uso y abuso de este decreto, que les sirvió para generar unos primeros instrumentos de gobernabilidad, pero luego, en manos de un personaje como Sturzenegger, destruye la industria” , sostuvo.

Pichetto planteó que una eventual derogación del DNU 70/2023 no necesariamente implicaría un regreso automático a todas las regulaciones anteriores. “No me preocupa la derogación de otras normas del DNU, hay cosas que se pueden sanear rápidamente con leyes, como el tema alquileres, que se puede ordenar” , explicó.

En ese sentido, reclamó una mayor intervención del Congreso en la definición del marco normativo. “Después de tres años de gobierno, deberían haber trabajado en el marco normativo con el Congreso para dejar lo útil”, afirmó.

El presidente de Encuentro Federal también se refirió a la situación de la ley de Tierras y volvió a cuestionar el reciente fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto una sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la norma.

“La Corte se equivocó”, afirmó Pichetto, quien planteó que el máximo tribunal debería revisar su decisión para evitar que puedan avanzar nuevas operaciones inmobiliarias bajo el esquema establecido luego de la derogación de la ley.

“Lo importante sería que la Corte reflexione y modifique lo que resolvió para frenar cualquier operación inmobiliaria que pudiera realizarse y tenemos que analizar las que ya se hicieron en este período”, sostuvo.

El diputado también vinculó su evaluación económica con las preocupaciones que, según consideró, atraviesan a la sociedad. “El miedo a la pérdida del empleo y del poder adquisitivo es lo que está en la mente de la gente”, afirmó.

En ese contexto, planteó la necesidad de sostener una política orientada a la producción y el empleo. “Hay que coincidir en una visión productivista de la Argentina”, sostuvo, y agregó que el país tiene recursos relevantes pero debe defender el trabajo en las zonas urbanas.