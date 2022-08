Milagro Sala dijo que Morales "paga" a exmilitantes para que la denuncien

Sala, quien cumple una prisión domiciliaria, indicó que "Gerardo (por Morales) viene pagando a todo aquel que denuncia en contra de las organizaciones sociales y a Milagro Sala para premiarle con una cooperativa, plata o con contratos en el Estado", en respuesta a las declaraciones de Mirta "Shakira" Guerrero, que integró la Túpac Amaru, emitidas anoche por una señal televisiva del Grupo Clarín.

"Lamentablemente, 'Shakira', por necesidad o no sé por qué, entró en esa. También es víctima de Morales, del apriete que hace continuamente", expresó Sala esta mañana en declaraciones a la radio El Destape.

En esa línea, la fundadora de la Túpac Amaru recordó que varios meses atrás ella denunció la llegada a Jujuy de "una comitiva" que "buscaba compañeros para denunciar a las organizaciones sociales y que (el periodista Jorge) Lanata se iba a instalar a Jujuy, pero algunos no me hicieron caso".

De ese modo se refirió a la entrevista de canal 13, en la que la acusaron de malversación de fondos públicos y de ocultar dinero en su casa.

"Si fuera así, como ella (por 'Shakira') decía, ¿vos te creés que cuando me hicieron los tres allanamientos en 2016 no hubiera aparecido esto?", respondió, para luego agregar: "Lo hubieran viralizado".

La referente de la Tupac Amaru insistió en que las acusaciones son motorizadas por Morales con la intención de tapar los "problemas" que tiene la provincia.

"Morales quiere tapar lo que pasa en Jujuy, donde aumentó la luz un 300 %, no tienen cómo rendir cuenta de la ganancia que tienen de la marihuana (por el cultivo de cannabis medicinal, promocionado por el gobierno provincial) o de la planta solar Cauchari", replicó Sala y recordó cuando "decían que con la recaudación de eso los jujeños íbamos a pagar menos de luz".

"Tampoco tienen cómo rendir cuenta de los negocios del litio. Está queriendo hacer lo mismo que en 2016, hacer que Milagro Sala sea la culpable de todo lo que pasa en Jujuy para tapar sus chanchadas y para que la gente se de vuelta a favor de él", remarcó.

En el mismo sentido, manifestó que a la gestión provincial "le juega en contra su mala administración" y además acusó al gobierno de Morales por la "mucha corrupción, muchos negocios" y de ser el responsable de la "desaparición de jujeños".

Para Sala, el gobernador "no puede tapar la cantidad de cosas que se han comprado sus amigos jueces y fiscales".

Y en esa línea aseguró que Morales, tanto durante la gestión de Mauricio Macri como en la de Alberto Fernández, "salió a decir que Jujuy es la provincia a la que hacen a un lado, pero el Presidente le respondió de que Jujuy es una de las provincias que más ATN (Aportes del Tesoro Nacional) tiene".

"A ver dónde está la plata. Acá no se rinde cuenta de nada, te quieren callar la boca con llevarte a la cárcel, con llenarte de causas", añadió la fundadora de la Túpac Amaru.

Además, cuestionó que en los medios "nadie diga nada" de los bajos aumentos salariales que, según ella, Morales les concedió a los trabajadores del Estado provincial, que estimó en un "un 18%", cuando "a nivel nacional les dieron un 60%".

"Nadie habla de la desocupación en la provincia", añadió, y reiteró que el objetivo de Morales es "terminar siendo la mala de la película, la golpeadora, pero esa película ya la han visto y lamentablemente caen compañeros o compañeras que, en algún momento, militaron en la Túpac".

"En su momento, salimos a demostrar todas las obras que se hicieron; sin embargo, somos corruptos, delincuentes y eso duele en el alma, porque (Morales) sigue usando a compañeros", manifestó.

Al responder sobre el futuro inmediato, Sala advirtió que "si por cada denuncia" en su contra, Morales les da trabajo a las cooperativas, "entonces que me sigan denunciando, porque en Jujuy no hay trabajo, no hay plata".

Sin embargo, contrastó, "lo único que renuevan" desde el gobierno provincial es "el apriete que le hace (Morales) a muchos compañeros para que declaren"

Sala cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa "Pibes Villeros" por la que fue condenada a 13 años de prisión; la sentencia fue apelada y desde marzo de 2020 está pendiente de resolución en la órbita de la Corte Suprema.