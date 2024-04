Milei nombró a un exfuncionario del macrismo, acusado de firmar ebrio un tratado sobre Malvinas

Esto fue mencionado por Duncan en su autobiografía "Thick of It: The Private Diaries of a Minister", publicada en 2022. El exfuncionario inglés rememoró aquel encuentro que tuvo lugar en 2016, en las bodegas de la embajada británica en Buenos Aires: "A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general".