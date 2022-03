Un gremialista cercano al PRO atacó a golpes a un abogado en el Ministerio de Trabajo

"Estoy harto, me tenés podrido. 12 años, ¡hijo de puta!", repite ofuscado el gremialista mientras el hombre atacado intenta bajar las escaleras al grito de "¡llamen a la policía!". El ataque se produjo luego de una fallida negociación paritaria entre ambos. "Estoy harto, me tenés podrido. 12 años, ¡hijo de puta!", repite ofuscado el gremialista mientras el hombre atacado intenta bajar las escaleras al grito de "¡llamen a la policía!". El ataque se produjo luego de una fallida negociación paritaria entre ambos.

https://twitter.com/marianoemartin/status/1506674096985153543 Mirá al cobarde de @MarceloPeretta agrediendo a un abogado en la sede del @MinTrabajoAR en Callao al 100. Peretta se dice sindicalista y siempre fue un chanta que se arrimó donde olfateaba algo de poder. Lo hizo con el "Momo" Venegas, con Moyano y ahora con Patricia Bullrich. pic.twitter.com/Can3PcHCpQ — Mariano Martín (@marianoemartin) March 23, 2022

La persona atacada fue identificada como Gustavo Gallo, un abogado de 74 años, quien posteriormente presentó una denuncia contra Peretta. En ella, lo acusa de propinarle "patadas en el cuerpo y la cara, como también golpes de puño, provocándole lesiones en la zona de la nariz".

El video fue compartido por el periodista de Ámbito y C5N Mariano Martín. Luego de que se viralizara, el Ministerio de Trabajo emitió un comunicado repudiando lo ocurrido. "Este ministerio expresa su más enérgico repudio y rechazo a la agresión violenta que el titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos Marcelo Peretta, perpetró contra el abogado de ADEM, Dr. Gustavo Gallo, en la sede de este Ministerio, en medio de una Audiencia", publicó esa cartera.

"Lamento lo sucedido"

En tanto, Peretta, farmacéutico de 50 años, también hizo su descargo en redes. "La verdadera agresión es la de ADEM, que hace 12 años desconoce a una entidad legalmente registrada y a sus trabajadores", se titula el escrito.

En él, el profesional dice: "Quiero aclarar que no le pegué al abogado Gustavo Gallo sino que me defendí de su agresión. Ese abogado es el responsable de que hace 12 años los trabajadores farmacéuticos y bioquímicos de droguerías no tengan cobertura sindical ni convenio colectivo de trabajo".

Luego, añade que "durante ese lapso no perdió oportunidad de burlarse y denigrar a los representantes de los trabajadores, e incumplir todos los dictámenes ministeriales que lo obligaban a negociar de buena fe".

En el escrito, Peretta dice que Gallo "está financiado por la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM) para provocar a las autoridades del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) y perjudicar a los farmacéuticos y bioquímicos dependientes".

Al tiempo que añade que "Inclusive se burló de la Justicia que en fecha 8/3/2016 lo condenó por su práctica antisindical (Juzgado 73 expediente 49875/14)".

"Y en el día de hoy, no fue diferente, ya que se me acercó al oído, me salivó, y me dijo “olvídense, esto no lo vamos a firmar…”; lo que me desbordó por su actitud socarrona frente a tantos años de lucha y frustración. Esas no son mis formas, pero la provocación genera reacciones, que a veces no se pueden contener. Lamento lo sucedido", concluye.