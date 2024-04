Mirtha Legrand volvió a apuntar contra Javier Milei: "Estoy en contra cuando las cosas se hacen mal"

“Te da como cierto temor a expresarte porque si a cada cosa que vas a decir y al Gobierno no le gusta mucho o le molesta a alguien, te van a retrucar”, dijo en ese momento. “Me sorprendió mucho cuando reaccionaron así. No estoy en contra del Gobierno. No quiero estar en contra del Gobierno porque toma represalias y es muy desagradable”, marcó. Anoche, antes de emitir cualquier juicio de valor, Mirtha recordó aquellas palabras. “Después de que lo dije, pensé: ´es terrible, uno tiene que tener la libertad absoluta de decir lo que se le ocurra´”. Luego, recordó las dos oportunidades en las que Milei estuvo en su programa. “Fue muy amable conmigo”.