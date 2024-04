Nuevo reclamo de Mirtha Legrand, esta vez por el dengue: ''Está muy descuidado todo''

" Me preocupa muchísimo el dengue, está muy descuidado todo. Hablé con el intendente y le pedí que fumiguen", aseguró la diva al salir de ver la obra teatral "Mejor no decirlo", protagonizada por Imanol Arias y Mercedes Morán, que la visitarán en su próximo programa.

"Estamos asustados, temerosos y no nos cuidan. No sabemos si vacunarnos o no", manifestó la conductora, que remarcó que los mosquitos "pican en los tobillos" y nos tienen "dominados y temerosos".