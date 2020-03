Ofelia Fernández hizo su debut como legisladora: "Marzo lleva más femicidios que días"

A su vez, interpeló a las mujeres a sumarse al Paro internacional de Mujeres programado para el 9 de marzo. “El lunes hay un paro mundial, espero compañeras verlas a todas en la plaza. Me parece que llegó la hora de conquistar nuestros derechos, así que ahí estaremos, por las que mataron, por las que se llevó la trata, por las reventadas y por las que se organizan”, manifestó para concluir.

El texto de su intervención

“Voy a empezar leyendo algo que escribí antes del primer Ni una Menos, cuando era más chica, para mí bastante, para otros tal vez no es tan significativo: “Sí, hoy salís a la calle y te gritan que te van a romper el orto, te la apoyan en el bondi, si tenés un mal día, estás muy yeta, te secuestran y te violan. Y bueno, no me sorprendería que te maten, o ellos o tu pareja. ¿Me lo tendría que haber imaginado? ¿Por qué, a cada paso, en cuestión de minutos, se presenta una situación para estar segura de que todo se puede desmoronar? ¿Por ser mujer? Mirá vos.” Este miedo tenía a los 15 años, año 2015, y la realidad no cambia. Pesa de la misma manera, duele de la misma manera, y hoy nos duele especialmente porque hace unos días estrangularon y quemaron en una parrilla a Micaela. ¿Saben qué podría haber ayudado? ¿Saben qué no ayudó, más bien, en los cuatro años que le siguieron a ese texto? El empobrecimiento desmedido de nuestro pueblo que es, por supuesto y sobre todo, un cachetazo a las mujeres, que en la Argentina cobran 25% menos por el mismo trabajo. No ayudó el ajuste al presupuesto habilitado para combatir la violencia que se llevan las nuestras, no ayudó el cierre de refugios, ni del “Ellas hacen”, y la lista sigue. La deuda es con nosotras. Hay que establecer al feminismo como un trazo indiscutible de toda política pública, hay que ampliar y restituir derechos. Nosotras hace rato llegamos a esa conclusión y no puede la política tardar tanto en alcanzarnos, porque se nos va la vida en el camino. Marzo lleva más femicidios que días. Más femicidios que días. Nosotras peleamos con el corazón en la mano y no nos vamos a agachar nunca. La realidad tarde o temprano va a ser como la soñamos. Pero seamos responsables, legisladores y legisladoras, y hagamos que sea temprano. El lunes hay un paro mundial, espero compañeras verlas a todas en la plaza. Me parece que llegó la hora de conquistar nuestros derechos, así que ahí estaremos, por las que mataron, por las que se llevó la trata, por las reventadas y por las que se organizan. Muchas gracias.”