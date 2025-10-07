Liberaron a la legisladora argentina detenida en Israel durante misión humanitaria a Gaza







Celeste Fierro regresará este miércoles a la Argentina luego de formar parte de la flotilla Sumud Global, interceptada por fuerzas israelíes.

Celeste Fierro fue liberada en Jordania tras ser detenida en Israel durante una misión humanitaria a Gaza.

Celeste Fierro, legisladora electa de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (MST/FIT) y miembro de la flotilla Sumud Global, ya se encuentra libre en Jordania tras ser detenida por Israel y regresará al país este miércoles por la noche.

El exlegislador y coordinador de la Liga Internacional Socialista, Alejandro Bodart, confirmó la liberación y señaló que Fierro había sido retenida por el ejército israelí, pero que su libertad se logró gracias a la movilización internacional y las acciones de reclamo en Argentina y en otros países.

En un comunicado, Bodart destacó la magnitud de la misión: “Cele formó parte de la mayor iniciativa humanitaria rumbo a Gaza de la historia, junto a otros integrantes de Argentina y la flotilla, quienes fueron detenidos mientras navegaban en aguas internacionales”.

Críticas a acusaciones y postura del Gobierno argentino Asimismo, el dirigente cuestionó las acusaciones que pesaban sobre los miembros de la flotilla y señaló que los detenidos habían sido señalados falsamente como terroristas. En paralelo, expresó su apoyo al pueblo palestino y criticó la postura del Gobierno argentino, que consideró alineada con Israel y subordinada a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional.

El diputado nacional Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista /FIT), también participante de la flotilla, remarcó el papel de las manifestaciones y la presión internacional para garantizar la liberación de los detenidos y adelantó que se organizará un recibimiento a los integrantes de la misión humanitaria al regresar al país.

El Frente de Izquierda recordó que Fierro y los demás integrantes de la flotilla Sumud Global, un total de 473 personas, habían sido retenidos de manera ilegal por la armada israelí mientras transportaban ayuda humanitaria hacia Gaza.

Temas Israel

Gaza

Jordania