Myriam Bregman llamó a votar al FIT "para fortalecer la lucha del pueblo trabajador"

En el cierre de campaña del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) , a días de las elecciones , la candidata presidencial Myriam Bregman pidió este jueves a la ciudadanía que el domingo "vote con convicción" ya que "no se puede votar ni a salvadores individuales ni con la nariz tapada" . Además, consideró que "es mentira que toda la juventud se hizo de derecha, sino que hay mucha juventud que piensa que hay otros valores que defender".

"No se queden masticando bronca en sus casas porque así no va a cambiar nada; lo importante es que se manifiesten, se expresen y yo llamo a que voten con valores y convicciones, es el momento; no se puede votar ni a salvadores individuales ni con la nariz tapada, es muy importante votar por convicciones", dijo Bregman a Télam en la Plaza San Martín de La Plata.