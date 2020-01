Negri contra Durán Barba y enojado por video de Macri

“Le deseo mucho éxito si en otro país lo contratan”, chicaneó el diputado al ecuatoriano.

Además, Negri se refirió al video que circuló con Mauricio Macri junto a dirigentes rionegrinos, en el que el expresidente remarcó que había advertido a los funcionarios de su gabinete económico sobre la posibilidad de que Argentina perdiera la capacidad de seguir tomando deuda.

“Vi ese video casero que alguien tomó, algún pavote haciéndose el vivo (lo que dijo Macri) es inapropiado, no me gustó y no me parece la mejor forma de volver”, expresó Negri ante las radios.