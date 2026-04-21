El recuerdo de Javier Milei a un año de la muerte del papa Francisco: "Abrazo a la distancia Santo Padre"

El Presidente publicó un sentido mensaje desde sus redes sociales. El mismo fue acompañado por fotos de su visita al Vaticano.

El presidente Javier Milei recordó al papa Francisco en el día que se cumple un año de su fallecimiento . Así, desde sus redes sociales, posteo fotos de su visita al Vaticano junto con una sentida frase: "Aquí con el argentino más importante de toda la historia ... Abrazo a la distancia Santo Padre".

Milei también le rindió homenaje en la Iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén , uno de los sitios más sagrados del cristianismo.

Aquí con el argentino más importante de toda la historia... Abrazo a la distancia Santo Padre. pic.twitter.com/rpbf6uLHK9

El mandatario argentino ingresó al templo ubicado en la Ciudad Vieja y, dentro del lugar donde la tradición cristiana sitúa la tumba de Jesús, encendió una vela en memoria del pontífice . Luego, realizó un minuto de silencio como señal de respeto hacia el primer Papa argentino.

Milei llegó cerca de las 10 (hora argentina), vestido de traje negro y acompañado por una comitiva oficial integrada por Karina Milei , el canciller Pablo Quirno , el ministro de Justicia Juan Pablo Mahiques y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish .

Durante su paso por el Santo Sepulcro, el Presidente también dejó un mensaje personal dedicado a Francisco , en el que destacó su figura más allá de las diferencias ideológicas que ambos mantuvieron en vida.

La visita se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad, con custodia de fuerzas israelíes y personal argentino. Tras la ceremonia, Milei saludó a fieles presentes en el lugar, incluyendo a un niño con una bandera argentina, y accedió a tomarse una fotografía con miembros de su custodia.

El vínculo entre Javier Milei y el papa Francisco

El homenaje se produjo en un contexto particular, dado el vínculo cambiante entre Milei y el Papa. Durante la campaña presidencial, el actual mandatario había sido muy crítico de Francisco, a quien llegó a calificar como “el representante del maligno en la Tierra”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2046606653110313003?s=20&partner=&hide_thread=false Carta del Presidente Javier Milei al Arzobispo de Mendoza y Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Marcelo D. Colombo, con motivo del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco. pic.twitter.com/VDvQAeC7KN — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 21, 2026

Sin embargo, esa postura cambió tras su asunción. En febrero de 2024, Milei viajó a Roma para participar de la canonización de Mamá Antula y protagonizó un gesto que marcó un punto de inflexión: se acercó al pontífice en la Basílica de San Pedro, desvió su recorrido y lo abrazó.

La visita al Santo Sepulcro se enmarcó dentro de la agenda oficial del Presidente en Israel, donde también participó de actividades institucionales vinculadas a la conmemoración de la creación del Estado israelí.

El gesto de Milei en Jerusalén buscó resaltar la figura de Francisco en una fecha significativa, al tiempo que reflejó un reconocimiento institucional hacia quien fue una de las personalidades más influyentes de la Argentina en el escenario global.