Grindetti propuso que no haya PASO en el PRO y no descartó candidatura de Mauricio Macri

El dirigente opositor, quien tiene la aspiración de ser precandidato a gobernador bonaerense, afirmó que Macri hizo "un trabajo reflexivo y de autocrítica muy importante que incluso está plasmado en sus libros", motivo por el que "merece el segundo tiempo" de gestión a nivel nacional.

Grindetti comparte la opinión de los principales referentes del PRO respecto de que un eventual gobierno de Juntos por el Cambio debe "ir a fondo con todo desde el primer día, sobre todo en temas económicos".

Sobre cómo lo ve a Mauricio Macri en el traje de candidato a 2023, afirmó: "Mauricio está muy ocupado en mantener la unidad interna, en preparar un plan de gobierno. Entonces, uno no puede leer algo que me parece que él tampoco lo tiene todavía del todo decidido. Yo no quiero parecer de ninguna manera, sobre todo en mis charlas personales con él, presionando para que sea candidato. Hoy la actitud y el tiempo lo está ocupando en mantenernos unidos, en ser un referente. Lo que dijo es que el año que viene se verá y no me parece que esté escondiendo algo".

Por otra parte, le brindó su apoyo a Patricia Bullrich como una candidata más cercana a los valores del ex Presidente: "La veo representando mucho mejor los valores que a mí me atraen del liderazgo de Mauricio. La veo mucho más cercana a la decisión encarar las cosas desde el primer momento, de ir para adelante sabiendo que algunas medidas no van a tener un resultado inmediato y que vamos a tener que explicar mucho al vecino".