Neuquén: gobernador electo Rolando Figueroa respalda a Massa

Rolando Figueroa fue uno de los actores políticos de mayor gravitancia del 2024. Respaldado en su trabajo territorial en toda la provincia de Neuquén , reunió acompañamientos de dirigentes municipales, fundó la agrupación "Comunidad" y logró terminar con la hegemonía del Movimiento Popular Neuquino , siendo electo mandatario para asumir el 10 de diciembre. A pesar de no estar alineado con ningún partido de alcance nacional, se definió de cara al balotaje : votará a Sergio Massa .

Asimismo, apuntó que "en esta última etapa le decimos no a la venta de órganos, no a la quita de coparticipación, no al avasallamiento del federalismo". En contraposición, pidió "respetar siempre a los héroe de Malvinas" y subrayó la necesidad de defender "la posibilidad de que Vaca Muerta sea de los neuquinos, los mendocinos, los pampeanos y los rionegrinos".