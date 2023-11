Sergio Massa en Río Negro: "Algunos elogian a quien ordenó asesinar a los héroes del General Belgrano"

"En momentos donde algunos elogian a quien ordenó asesinar a los héroes del ARA General Belgrano , le decimos sí a nuestra defensa de la soberanía de Malvinas . La sangre de nuestros soldados no se negocia : nunca se reconoce a quién ordenó la muerte de argentinos y argentinas", dijo Massa en uno de los momentos más álgidos del acto del martes, donde señaló que el 10 de diciembre "empieza una etapa nueva" donde se va a " dejar definitivamente atrás la grieta ".

En ese marco, remarcó que " el tejido productivo de esta provincia necesita que tengamos acuerdos , no solo como país ni como provincia, sino también entre los empresarios y los trabajadores".

Sergio Massa recordó el "Sí o no" en Río Negro

Durante su acto en General Roca, el candidato presidencial manifestó: "Recién una de ustedes me preguntaba por sí o por no; y es por sí: sí a la Argentina, sí a la educación pública gratuita y de calidad; sí a las universidades públicas extendidas a lo largo del país; sí a un Mercosur fuerte e integrado que le conserve al mercado a los productores de Río Negro; sí a decir nunca más a la corrupción en la Argentina y poner una agenda de transparencia. Es un sí a poner a la mitad de la oposición en el Banco Central".

En ese marco, recordó que "escuchamos propuestas sobre la eliminación de la coparticipación; hasta llegamos a escuchar la idea de la privatización de Vaca Muerta y de YPF, que en los últimos dos años ganó u$s 3.000 millones". "Argentina necesita que digamos que sí a tener un proyecto de país donde nuestra industria sea central", agregó.

"No ni con bronca ni con odio: es con esperanza. No es por el ajuste; es por el crecimiento; no es pensando que nuestra patria es un país de mierda como dicen, es amando a nuestra patria y a nuestra bandera. El domingo van a encontrar la bandera argentina: abracenla con esperanza que ahí está el futuro de nuestros hijos", culminó su acto.