Nicolás Dujovne, polémico: "Nuestro programa con el FMI funcionó, fracasó la Argentina"

El exministro de Hacienda de Mauricio Macri, artífice del acuerdo por u$s57.000 millones con el organismo internacional, defendió la decisión de acudir al FMI y apuntó contra el país por no poder sostener el programa.

El economista , que ofició de titular de la cartera económica entre enero del 2017 y agosto del 2019, defendió el programa Stand by firmado con las autoridades del Fondo. En esa línea, dijo que "nuestro (programa) funcionó" y señaló que "si uno mira nuestro programa fiscal, cumplimos todas las metas. En 2019, apenas un año después de iniciar el programa, la inflación estaba bajando drásticamente antes de las PASO".

Sin embargo, apuntó contra el resultado electoral favorable al Frente de Todos por el desenlace final. "Perdimos las elecciones y el programa fue discontinuado. Fracasó la Argentina en que no pudo sostener un programa de reformas como el que teníamos nosotros y continuar en un programa que iba realmente a llevar a la Argentina al superávit, al crecimiento ", aseguró.

En sintonía con Macri, quien en reiteradas oportunidades afirmó que la responsabilidad económica de su gobierno finalizó en agosto del 2019, Dujovne señaló que "el programa nuestro, después de las PASO, quedó off track y recién se retomó en 2021. El último desembolso fue en junio y no hubo más desembolsos. Después de las PASO no hubo más programa con el Fondo".