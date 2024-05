Nicolás Maduro apuntó fuerte contra Javier Milei: ''Vendepatria, malnacido''

El jefe de Estado venezolano señaló: "Milei, eres un tremendo vendepatria, malnacido. ¡Ojalá el espíritu de Perón, de Evita, de San Martín y de Maradona te salga por las noches y no te deje dormir!".

Javier Milei ratificó su admiración por Margaret Thatcher en una entrevista con la BBC

El presidente Javier Milei brindó un reportaje a la BBC, en el cual se refirió a la Guerra de Malvinas. En ese marco, ratificó su admiración por Margaret Thatcher. "Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder", sostuvo acerca del conflicto bélico.

El mandatario sostuvo que ''que hay un conjunto enorme de elementos en común en el que nosotros podemos trabajar con el Reino Unido, sin que tenga que estar discutiendo y peleándonos por un tema que entendemos que su solución va a demandar tiempo, porque estamos yendo por la vía diplomática'', ante la cuestión prioritaria del tema en su gestión.

Ante la consulta sobre la ex primera ministra del Reino Unido, declaró: ''Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo''.

Y agregó: ''Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Y cuál es el problema?''.