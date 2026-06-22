Nuevo frente judicial para José Luis Espert: piden su indagatoria por una transferencia de u$s200.000

El fiscal federal Fernando Domínguez pidió la indagatoria del ex diputado y concluyó que el acuerdo de consultoría minera que presentó para respaldar una transferencia vinculada al empresario Federico "Fred" Machado no tuvo actividad real comprobable. La causa también involucra a su contador y a una firma contable.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, concluyó que el contrato de servicios profesionales presentado por el ex diputado nacional José Luis Espert para justificar el ingreso de u$s200.000 a su cuenta bancaria carecía de sustento real y habría sido utilizado para encubrir el origen de los fondos.

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Según la investigación judicial, el ex legislador de La Libertad Avanza invocó un supuesto acuerdo de consultoría minera con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A. para respaldar la transferencia. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que no existen elementos que acrediten la efectiva prestación de esos servicios.

Entre otros puntos, la pesquisa determinó que Espert no registró viajes a Guatemala durante el período en cuestión y que los emprendimientos mineros vinculados a la compañía no se encontraban operativos, circunstancias que, para los investigadores, debilitan la versión presentada por la defensa.

La causa se centra en una transferencia de u$s200.000 proveniente de cuentas asociadas al empresario argentino Federico "Fred" Machado , quien en Estados Unidos admitió haber participado en maniobras de lavado de dinero y fue vinculado a actividades relacionadas con el narcotráfico.

A partir de esas conclusiones, Domínguez solicitó la declaración indagatoria de Espert por presunto lavado de activos. El pedido también alcanza al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A., sospechados de haber intervenido en la confección de documentación contable presuntamente irregular.

En paralelo, el juez federal Lino Mirabelli dispuso la inhibición general de bienes y una prohibición de innovar sobre los activos financieros y patrimoniales del ex diputado y de su esposa, María Mercedes González.

La investigación apunta además a determinar el vínculo entre Espert y Machado. Una de las hipótesis bajo análisis sostiene que el empresario habría aportado recursos económicos y apoyo logístico para la campaña presidencial que el economista encabezó en 2019.

Machado fue detenido en Argentina por Interpol en abril de 2021 y posteriormente quedó sujeto a un proceso de extradición hacia Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita. La medida fue ratificada por la Corte Suprema.