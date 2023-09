"Nuevo IFE": conocé todos los detalles del anuncio para trabajadores informales

El ministro de Economía, Sergio Massa, junto a la titular de ANSES, Fernanda Raverta, anunciaron un nuevo bono para trabajadores no registrados de 47.000 pesos que se entregará en octubre y noviembre. Desde el Gobierno aclararon que no se trata de un nuevo IFE ya que no podrá ser percibido por beneficiarios de otro tipo de asistencia social.