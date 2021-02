Vialidad: auditor negó que "redeterminaciones" permitan sobreprecios

Al reanudarse el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en la Provincia de Santa Cruz, otro testimonio fue recibido con muy buenos ojos por parte de las defensas de los acusados. Es porque, al igual que todos los técnicos que ya declararon ante el TOF2, el Ingeniero Civil Riveros, actual Auditor Señor de la Dirección Nacional de Vialidad, dejó entrever que las redeterminaciones no pueden esconder el pago de sobreprecios, como afirma la acusación. En medio de nuevos cruces en la sala de audiencias semi virtual por la línea de interrogatorio llevada adelante por la fiscalía, el testigo buscó aclarar un argumento que sobrevolaba con las preguntas del fiscal Diego Luciani: “A nadie le conviene extender una obra en el tiempo. Una empresa tiene que mantener maquinaria, obreros, etc. Si la empresa extiende mucho una obra, se extienden esos costos”, dijo. De esta manera, el ingeniero -quien habló bajo juramento durante casi dos horas- derribó las interpretaciones sobre algún tipo de beneficio económico para una empresa que eventualmente no cumple con los plazos de entrega. “No es un beneficio redeterminar” en una economía inflacionaria, aseguró Riveros. Quien, incluso advirtió que puede llevar a una firma a la quiebra.