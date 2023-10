Ofelia Fernández, sorprendida con la defensa de Vidal y Etchecopar: "No sé quién está jodiendo con el multiverso pero que siga"

Ante ello, Ofelia Fernández publicó en la red social X : "Me defendieron Vidal y Baby Etchecopar el mismo día. No sé quién está jodiendo con el multiverso pero que siga". Sin embargo, después bromeó en la misma red social: "Mentira, que pare. El domingo es con Massa para evitar que esta dimensión insólita sea la nueva normalidad".

Las referencias de Ofelia Fernández tienen que ver con la entrevista que le realizó Baby Etchecopar en la noche del miércoles a Lilia Lemoine , quien la había calificado como " tanque australiano ". El conductor televisivo le recriminó: "Yo ahí te puteé , estuviste mal. No se dice eso". Lemoine quiso justificarse: " Fue un chiste . Yo nunca me burlé del intelecto de ella. Pero si quiere puede soltar las medialunas ".

La Libertad Avanza: Lilia Lemoine propuso que los varones puedan "renunciar a la paternidad"

La Libertad Avanza se acerca a las elecciones envalentonada y se pasea por los medios con propuestas y declaraciones que muchas veces se viralizan por lo insólitas. Este es el caso de Lilia Lemoine, influencer, asesora de imagen de Javier Milei y candidata a diputada nacional por LLA, que propuso una ley para que los padres varones puedan "renunciar a la paternidad".

"La mujer cuándo se entera del embarazo tiene 15 días para notificar al padre y este puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no", explicó Lemoine sobre el proyecto que asegura presentará primero al llegar a la cámara. "A mi no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuándo no lo quiso tener", indicó la libertaria.

Para Lemoine, en relación con la Ley de Interrupción legal del Embarazo, "ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres", entonces "¿por qué los padres por ley tienen que mantener a una criatura?". Además, en la entrevista con la plataforma Neura, aseguró que "hay muchas mujeres" que engañan a los hombres para quedar embarazadas: "Por enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de la calentura del tipo".

Las críticas de Ofelia Fernández al liberalismo en su última entrevista

En diálogo con el portal Anfibia, la legisladora porteña Ofelia Fernández analizó el escenario de las elecciones 2023 y, si bien sostuvo que "hay poco tiempo para discutir quirúrgicamente los planteos de Milei", subrayó la necesidad de "reinventar el horizonte y la esperanza de este espacio en el proceso electoral para intentar ganar las elecciones" y "pensar cómo encontramos la agenda, las demandas y el programa pensándolo en clave de futuro".

"El proyecto de Milei es ideal para un universo ansioso, atomizado e individual. Porque es un proyecto de soluciones mágicas: estás a un incendio del Banco Central de encontrar la felicidad. Estás a un paso de la dolarización, como si fuera un clic, aunque ahora parece que no es tan fácil. Pero parece que es un botón y mucha gente sigue pensando que es un botón. Y los pesos se convierten en dólares", analizó.

Sin embargo, reconoció que sus votantes lo respaldaron por "el rechazo y la apatía con el sistema político. Esa distancia está ahí y tiene que ver con pensar que la política no ofreció respuestas para sus problemas. Sobre todo a los pibes que crecieron en los últimos ocho años de la Argentina. Y desde esa apatía y ese rechazo yo siento que nos va a venir bien que algunos de nosotros defendamos el proyecto político común colectivo, que defendamos la política como herramienta de transformación de la realidad, sin que parezca que lo que estamos defendiendo es nuestro cargo, nuestro sueldo o nuestra carrera".