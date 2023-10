Patricia Bullrich dijo que Milei quiere "una sociedad donde puedas dejar morir de hambre a tus hijos"







Patricia Bullrich citó al autor de referencia de La Libertad Avanza, después de que una candidata pida que los varones "puedan renunciar a la paternidad".

Patricia Bullrich, candidata presidencial de Juntos por el Cambio. Télam

De cara a las elecciones 2023, la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, anticipó que su primer proyecto de ley buscará que los varones puedan "renunciar a la paternidad". Ante la oleada de repudio, Patricia Bullrich recordó que esa idea proviene del economista estadounidense Murray Rothbard, teórico de referencia de Javier Milei.

"A mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuándo no lo quiso tener", indicó la dirigente libertaria y asesora de Javier Milei en radio Neura. "Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres", agregó, en referencia a la aprobada Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y completó: "¿Por qué los padres por ley tienen que mantener a una criatura?".

En ese marco, y luego de que la propia Lilia Lemoine publicara en sus redes sociales un fragmento de "La ética de la libertad", uno de los libros más difundidos de Murray Rothbard, Patricia Bullrich leyó en un programa de televisión parte del texto: "Los padres son propietarios del niño y, como tales, pueden donar o vender sus derechos sobre él en virtud de un contrato voluntario. En suma, en una sociedad libre puede haber un floreciente mercado libre de niños".

Entre otras citas del libro, en tono provocador el autor estadounidense plantea que "en una sociedad libre, a los padres les asistirá el derecho legal a no tener que alimentar al niño, esto es, a dejarlo morir". Entre otras ideas, Rothbard sostiene que obligar a un niño a que no se vaya de su casa constituye "un acto de esclavitud" y que "el padre no debe tener la obligación legal de alimentar, vestir o educar a sus hijos, ya que tales obligaciones supondrían actos positivos coaccionados sobre el padre y que le privarían de sus derechos".

Sobre esos fragmentos, Patricia Bullrich sostuvo: "A mí se me puso la piel de gallina. ¿Qué estarán pensando las madres y los padres de este país con esta filosofía? Podría haber un contrato donde el padre deje de ser padre. Yendo al autor te das cuenta de lo que es la barbaridad: el mercado en la relación padre e hijos. Esa es una sociedad sin valores y sin principios. Una sociedad donde vos podés dejar morir de hambre a tus hijos porque la libertad es que si no lo querés asistir, no lo asistís. Ese Rothbard es el autor de cabecera de Milei". Entrevistada por LN+, la candidata de Juntos por el Cambio opinó: "No creo que sea un error de campaña si vos citás un autor, como lo ha hecho Milei tantas veces". "Creemos en una sociedad que no sea la ley de la selva, ordenada, en donde haya responsabilidades", agregó. Lilia Lemoine Murray Rothbard.png Argentina: cuota alimentaria y madres solteras Un informe elaborado por el Ministerio de Economía de la Nación, al presentar el proyecto de Índice Crianza, señaló que -hasta el tercer trimestre del 2022- más de 1.600.000 mujeres estaban a cargo de hogares donde viven más de 3 millones de niños y niñas sin presencia de un cónyuge. Por su parte, uno de los estudios pioneros en el área es el realizado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, que señaló que en el 2022 el 66,5% de las madres bonaerenses encuestadas no recibió el dinero en concepto de la cuota alimentaria o sólo percibió una suma parcial de forma irregular. Frente a la insuficiencia del monto percibido, el 32% de las mujeres encuestadas admitió haber pedido ayuda económica a familiares o allegados para poder costear los gastos de cuidado, mientras que el 12% solicitó créditos o préstamos. En contrapartida, sólo el 7,9% afirmó que el progenitor cumple con sus obligaciones alimentarias a través de la cobertura de gastos y necesidades de manera directa. El relevamiento, titulado "Incumplimiento de la cuota alimentaria" contempló distintos rangos de edad (un 40,4% de mujeres entre 26 y 35 años, y otro 48,7% entre 36 y 55 años); nivel de estudios (56% universitarias, 25% con secundaria completa); y condición laboral (41,7% en relación de dependencia; 9,8% cuentapropistas, 19,4% de la economía popular, 7,3$ de la economía informal, 18,1% desocupadas). En todos los casos, describieron las distintas estrategias que asumen para poder llevar adelante las tareas de cuidado del hogar y de los niños: 35% piden asistencia para el cuidado a familiares y amistades; el 23% indicó encargarse del cuidado de su hijo durante su jornada laboral o solicitarse ayuda a un hermano mayor; el 5% precisó que puede costear una trabajadora doméstica; y el 4% remarcó el rol de guarderías, jardines y escuelas para esa tarea. La opción del cuidado a cargo de los progenitores como estrategia principal sólo alcanza el 10%. Por su parte, el informe “Las Brechas de Género en la Argentina”, realizado por el Ministerio de Economía en el 2020, determinó que las mujeres realizan más del 75% de las tareas domésticas no remuneradas (labor doméstica, apoyo escolar, cuidado y horas de traslado). El 88,9% de las mujeres participan de estas tareas y les dedican en promedio 6,4 horas diarias. Mientras tanto, sólo el 57,9% de los varones participa en estos trabajos, a los que les dedican un promedio de 3,4 horas diarias.