Defensores públicos de menores de todo el país se oponen al proyecto del Gobierno que baja la edad de punibilidad Por Vanesa Petrillo + Seguir en









Organismos de todo el país pidieron frenar la iniciativa y abrir un debate con base en datos y estándares internacionales.

Organismos de la defensa oficial difundieron un comunicado conjunto tras la presentación del proyecto en el Congreso. GROK IA

El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADePRA) emitieron un comunicado conjunto ante la presentación en el Congreso del Proyecto de Ley de Modificación al Régimen Penal Juvenil.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“La baja de edad es inútil, innecesaria y perjudicial. Además de Inconstitucional”, destacaron ADePRA y el Consejo Federal de Defensores quienes pidieron al Gobierno de Javier Milei y a las autoridades legislativas que “desistan” de avanzar con este proyecto de ley.

Para los defensores el proyecto es perjudicial “porque está comprobado que la privación de libertad afecta el desarrollo emocional del adolescente y que el contexto carcelario favorece a una dinámica de violencia, reproducción de traumas y consolidación de identidades negativas”, advirtieron.

Especialistas coinciden en que estadísticas de delitos juveniles no justifican bajar edad de imputabilidad ADePRA y el Consejo Federal cuestionaron la iniciativa y pidieron que no avance en el Parlamento. Los defensores públicos de todo el país pidieron “un debate serio, participativo y respetuoso de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de derechos de la infancia” porque “el Estado tiene obligación de protección a las infancias y este proyecto sin dudas no cumple con ese cometido”.

Ambas entidades destacaron que el Comité de los Derechos del Niño (NU) en 2018 recomendó “que no se deben incrementar las penas de los delitos ni reducir la edad de responsabilidad penal y que se deben promover medidas no judiciales”.

Además de resaltar que el art. 37 b) de la CDN establece que la privación de libertad se utilizará como medida de último recurso y por el período más breve que proceda. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo reconoció en el caso «Mendoza» y la Corte de EEUU en los casos «Poper», «Miller» y «Graham«. baja edad imputabilidad 1.jpg Las entidades advirtieron que el encierro temprano impacta en el desarrollo emocional de los adolescentes. GROK IA Qué muestran las estadísticas sobre delitos juveniles Sobre la baja en la edad de imputabilidad y su discusión en el número, ADePRA y el El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina compartieron estadísticas. Casi el 90% de los delitos cometidos por adolescentes se concentran en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y CABA.

cometidos por adolescentes se concentran en La baja de la edad es inútil e innecesaria , ya que es ínfimo el número de delitos cometidos por personas menores de 18 años y más insignificante aún los cometidos por menores de 16 años.

, ya que es ínfimo el número de delitos cometidos por personas menores de 18 años y más insignificante aún los cometidos por menores de 16 años. La mayoría de los delitos que involucran a los adolescentes en nuestro país se refieren a delitos contra la propiedad (robos y hurtos), siendo más insignificante aún en esa franja etaria delitos graves como el homicidio. menor de edad robo (1).png Según los organismos, la mayoría de los delitos juveniles son contra la propiedad. @Diariochilecito Cómo se ubica Argentina frente a la región Para contextualizar el debate, las entidades compararon la edad de responsabilidad penal y los índices de homicidios de Argentina con los de otros países de la región. Argentina tiene un índice de homicidios de 3,7 cada 100.000 habitantes , con una edad de punibilidad de 16 años

tiene un índice de homicidios de , con una edad de punibilidad de Paraguay tiene una edad de responsabilidad penal de 14 años y un índice de homicidios cada 100.000 habitantes de 6,2;

tiene una edad de responsabilidad penal de y un índice de homicidios cada Uruguay tienen una edad de responsabilidad penal de 13 años y un índice de homicidio del 10,07

tienen una edad de responsabilidad penal de y un México una edad de 12 y un índice del 22,6

una edad de y un índice del Brasil una edad de 12 y un índice del 23,01 cada 100.000 habitantes.