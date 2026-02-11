SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

11 de febrero 2026 - 07:54

La Frontera: en audiencia judicial proponen registro obligatorio, cupos y control estatal permanente en la zona

ámbito.com | Vanesa Petrillo
Por Vanesa Petrillo

La municipalidad de Pinamar tiene un plazo de 10 días para analizar la propuesta realizada en el marco de un amparo para que se levante la medida judicial que impuso prohibiciones en la zona de La Frontera.

La Municipalidad de Pinamar analizó en audiencia la propuesta para regular la circulación en La Frontera.

En la audiencia de conciliación celebrada en el juzgado de Dolores, las partes se escucharon para tratar de llegar a un acuerdo “a fin de garantizar la seguridad en la zona a corto y largo plazo”.

Informate más

Ahora la municipalidad tendrá un plazo de 10 días para analizar la propuesta y definir las medidas que implementarán en lo inmediato para levantar la medida cautelar ordenada por la justicia.

accidente pinamar
El municipio tiene 10 días para definir si adopta las medidas y solicita el levantamiento de la cautelar.

Un juez en lo civil y comercial de Dolores hizo lugar a una medida cautelar que prohibió competencias, actividades de destreza y picadas en la zona de La Frontera y La Olla.

Qué medidas propone el plan para regular la circulación

La propuesta plantea un esquema integral de ordenamiento y control con el objetivo de reducir riesgos, organizar el tránsito en los médanos y garantizar condiciones de seguridad sostenibles en el tiempo.

  • Registro digital obligatorio: Todos los conductores y vehículos (4x4, UTV y cuatriciclos) deben inscribirse en un registro especial antes de circular por los médanos
  • Sistema de turnos y cupos: Se plantean turnos, cupos diarios y horarios específicos para evitar aglomeraciones y cruces peligrosos en la zona.
  • Punto único de ingreso y egreso con control: Ingreso y salida por un único acceso con controles policiales y municipales, check in con código QR y fiscalización permanente.
  • Zonificación del área de circulación: las zonas se delimitan según el tipo de vehículo, con señalización de sentidos de circulación y límites de velocidad
  • Prohibiciones expresas de conductas de riesgo: como carreras, consumo de alcohol, menores de edad como conductores, maniobras temerarias
  • Controles continuos, ambulancias y equipos de rescate disponibles en terreno para mayor seguridad
  • Financiamiento autosustentable: el sistema se financiaría con aranceles por turnos, para sostener tecnología, controles y campañas sin carga extra para el contribuyente

