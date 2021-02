Alberto avaló la presencialidad en las aulas: "Tenemos el desafío de hacer dos años en uno"

"Volver a clase esta vez no tiene las características de un día de marzo cualquiera, es volver a clase llenos de cuidados, preservando la distancia y la cercanía de docentes y alumnos, y priorizando a la salud de los docentes, a quienes debemos ayudar en su vacunación lo antes posible", afirmó el Presidente.

Sostuvo que "sin salud, no hay presente, y, sin educación, no hay futuro", al clausurar la reunión del Consejo Federal de Educación que se desarrolló en la residencia de Olivos, en la que se analizó el regreso de las clases presenciales con protocolo en todos los niveles educativos del país, en el contexto de la pandemia.

El encuentro, con la participación del ministro de Educación, Nicolás Trotta y los titulares de las carteras educativas de las 24 jurisdicciones. "Nos encontramos en Olivos junto con los ministros de las 24 jurisdicciones, representantes gremiales y legisladores para sesionar la Asamblea Nº 102 del CFE en la que trabajaremos el regreso seguro a la presencialidad", había escrito más temprano Trotta en su cuenta de Twitter.

"Tenemos el desafío de hacer dos años en uno, somos conscientes de que no todos los chicos recibieron los contenidos que debieron haber recibido el año pasado", agregó Fernández.

"Tenemos que entender que seremos ricos si desarrollamos la inteligencia, no si descubrimos litio. La revolución digital adquirió una velocidad inusitada en tiempos de pandemia, donde nos vimos obligados a llevar una vida digital en un país donde no desarrollamos esa materia del modo que debimos. Algunos todavía quieren discutir si la conectividad es un servicio publico, no le cuentan a la gente que es central para el desarrollo humano. Nadie puede lograr el desarrollo y el conocimiento sin la conectividad adecuada", explicó.

En el final de su alocución, remarcó que "la educación de nuestros chicos es fundamental, es el futuro de ellos y de nuestra patria, todo lo que invirtamos en la educación es poco".

Protocolos

En tanto, Trotta ofreció una conferencia de prensa en Olivos para comunicar las resoluciones que darán marco federal a la aplicación de protocolos para "maximizar la presencialidad cuidada del inicio del ciclo lectivo 2021 y los parámetros de planificación de la enseñanza", según informó su cartera en un comunicado.

En ese marco, las 24 jurisdicciones del país avanzan en los preparativos para volver a recibir en las aulas a alumnos y alumnas, con protocolos de higiene y seguridad que permitan retomar la presencialidad en el contexto de la pandemia de coronavirus, en su mayoría con esquemas de alternancia.

Para ello, Trotta viajó en los últimos días a las jurisdicciones para analizar en cada provincia la vuelta a las clases presenciales, bajo el concepto de "presencialidad cuidada", que prevé la implementación de un sistema híbrido (presencial y virtual) con todos los protocolos enunciados el 2 de julio del 2020.

"No se puede tratar a la Argentina como un territorio único y tampoco se puede tratar una provincia como un territorio único", dijo Trotta días atrás sobre el regreso presencial a las aulas.

"Cada una de las decisiones hay que adoptarlas considerando las características de cada distrito, departamento o comuna para poder optimizar una presencialidad cuidada en nuestro sistema educativo", afirmó el titular de la cartera educativa.

El calendario escolar 2021 prevé la presencialidad como regla, con un piso de 180 días, adecuando los grupos de estudiantes y las instituciones educativas a los protocolos sanitarios aprobados el 2 de julio que, actualmente, se aplican en más de 11 jurisdicciones.