José Mourinho aceptó volver al Real Madrid si Florentino Pérez gana la presidencia

El entrenador portugués apareció en un video de campaña y quedó perfilado como el elegido para iniciar una nueva etapa en el club.

El entrenador portugués José Mourinho aparece como el elegido por Florentino Pérez para volver al banco del Real Madrid si el actual presidente consigue renovar su mandato en las elecciones del próximo domingo.

La confirmación llegó a través de un breve video publicado este miércoles en la cuenta oficial de Instagram de la candidatura de Pérez. Allí, Mourinho se muestra con la camiseta blanca y responde con un “sí”, en un mensaje que terminó de instalar su posible regreso al club.

El anuncio salió casi al mismo tiempo que la aparición televisiva de Enrique Riquelme , rival de Pérez en la elección, quien tenía previsto presentar un fichaje de impacto. Con ese movimiento, el oficialismo madridista buscó adelantarse y marcar la agenda de la campaña.

El video comienza con la frase “mientras en la tele hablan, y hablan, y hablan”, antes de mostrar al técnico portugués vestido con la camiseta del Real Madrid . La publicación reforzó la idea de que Mourinho es la gran carta deportiva de Pérez para sostener su proyecto al frente del club.

José Mourinho, cerca de un nuevo ciclo en el Real Madrid

La posible vuelta de Mourinho al banco del Real Madrid venía siendo mencionada por la prensa española durante las últimas semanas. Sin embargo, hasta ahora Pérez no había confirmado de manera explícita que el portugués fuera su elegido para asumir la conducción del equipo.

El presidente en funciones sí había dejado elogios públicos hacia el entrenador. En una entrevista con La Sexta, el 13 de mayo, recordó su paso por el club y destacó el impacto que tuvo en la competitividad del plantel. “Ha estado con nosotros, nos elevó la competitividad. Y, a partir de ahí, ganamos seis Champions en 10 años”, sostuvo.

Jose Mourinho real madrid 1500 José Mourinho dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, etapa en la que ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. RTVE.es

Mourinho dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, en una etapa marcada por la fuerte rivalidad con el Barcelona de Pep Guardiola y Lionel Messi. Durante sus tres temporadas en el club, conquistó una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

En caso de concretarse el regreso, el portugués iniciaría una segunda etapa en el equipo blanco 13 años después de su salida. Su retorno se produciría luego de una temporada al frente del Benfica.

Tras dejar expuesto el nombre de su candidato para el banco, Florentino Pérez adelantó que este jueves anunciará el fichaje de un jugador, en otro movimiento de campaña antes de las elecciones presidenciales del Real Madrid.