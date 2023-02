Omar de Marchi: "No existe Juntos por el Cambio en Mendoza"

Ante el desdoblamiento de las elecciones, la definición de cada lista provincial se determina con agendas regionales y con disputas que no tienen relación alguna con Balcarce 50. El caso de Mendoza es uno de los más paradigmáticos: a pesar de la intervención de los referentes nacionales, no hay definición dentro de Juntos por el Cambio. Con la cercanía del cierre de candidatos, Omar De Marchi profundiza la tensión con el radicalismo provincial, aún con el lanzamiento del ex mandatario Alfredo Cornejo.