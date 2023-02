Cornejo lanza candidatura: retorno a gobernación y reto a duelo al PRO

El cronograma electoral estableció las PASO para el 11 de junio y las generales para el 24 de septiembre en uno de los dos distritos del país que no admiten la reelección del gobernador ni siquiera por un solo periodo (el otro es Santa Fe).

En ese marco, ante un peronismo debilitado y en reconstrucción, el principal rival que asoma para Cornejo llega desde el interior de Juntos por el Cambio: Omar De Marchi, líder del PRO mendocino y actual diputado nacional, quien analiza contrarreloj si competirá en PASO o si se postulará por fuera de la alianza. Una decisión esta última que va ganando volumen y que empieza a tomar forma pese a los ruegos de unidad de la mesa nacional de JxC. En el PRO saben que De Marchi tienen más posibilidades de competir contra Cornejo por fuera, arrastrando adhesiones de partidos que se alejaron de Cambia Mendoza y de sectores del PJ en fuga.

Cornejo, así, volverá a competir en la provincia, luego de que se especulara con un lugar en la fórmula nacional, en principio acompañando a Patricia Bullrich.

Distintos actores de Cambia Mendoza mencionaron que el retorno a la arena provincial no fue una sorpresa, y era una estrategia que se venía barajando desde hace tiempo. Con Suarez imposibilitado de ir por otro mandato, la UCR no lograba construir un candidato con buen nivel de instalación. Ante la amenaza interna, Cornejo es quien mejor mide en la provincia y apunta a blindar un bastión radical.

Para Suarez, Cornejo “es el mejor exponente de una generación de dirigentes con vocación por el servicio público” dado que “tiene carácter y una gran experiencia”. “Sabe formar equipos y, sobre todo, puede liderar la esperanza porque tiene claro lo que aún falta por hacer y cómo hacerlo”, sumó.

El actual mandatario reveló que sugirió el nombre de Cornejo “puertas adentro” del Gobierno, y también propuso su candidatura “públicamente”. “Creo que Alfredo Cornejo tiene que ser el gobernador que me suceda. Lo he propuesto al equipo puertas adentro, confiado del amplio consenso que su figura genera y, también, lo he propuesto públicamente porque sé del afecto que le brindan las mendocinas y los mendocinos”, detalló en un hilo de tuits.

“Junto a Cornejo, a la mayoría de los intendentes y a los partidos con vocación de construcción de nuestro Frente, hemos formado un equipo que viene demostrando ser efectivo para gobernar, pero también para ponerle un límite ejemplar a los atropellos del populismo”, resaltó.