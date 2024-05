Oscar Zago se lamentó por el conflicto entre Javier Milei y Pedro Sánchez.

El ex presidente del bloque de LLA en Diputados aseguró también que las tensiones comenzaron por parte del gobierno español.

El diputado Oscar Zago , ex presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, lamentó este miércoles el conflicto diplomático con España desencadenado por declaraciones cruzadas entre los presidentes Javier Milei y Pedro Sánchez. "No hay frases felices cuando los gobiernos se enfrentan", sostuvo.

Zago declaró que las tensiones comenzaron por declaraciones malintencionadas de parte del gobierno español y aseguró que el presidente Javier Milei no había dicho nada del gobierno socialista español antes de empezar a recibir críticas de ese lado.

"Hasta este momento, el Presidente no había dicho nada y las agresiones habían sido de funcionarios del Gobierno español. Fueron frases no felices, y también digo que fueron frases no felices del Presidente", remarcó.