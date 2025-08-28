Otra baja en el equipo de Federico Sturzenegger: renunció el titular de la Secretaría de Desregulación

El economista Martín Rossi le comunicó su decisión al ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Tras un año en la función pública, volverá al ámbito académico.

A casi dos años de gobierno libertario, un nuevo funcionario comunicó su salida del sector público nacional. Se trata de Martín Rossi, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Desregulación que se encuentra bajo la órbita de Federico Sturzenegger . Volverá al ámbito académico.

Rossi, uno de los miembros clave del Ministerio de Desregulación y Transformación , anunció su renuncia al cargo, según informó el propio ministro Sturzenegger a través de un mensaje en sus redes sociales en el que aprovechó para agradecerle por el aporte brindado.

“Esta semana despedimos a Martín Rossi, extraordinario colega, de la Secretaría de Desregulación. Martín dejó su puesto de Vicerrector de la Universidad de San Andrés para acompañarnos este primer año”, publicó en sus redes sociales.

El ministro indicó que “cuando llegó acumulábamos 2.500 desregulaciones" , mientras que en la actualidad "gracias a su aporte, superamos las 8.000!”.

“Sus contribuciones abarcaron todas las áreas de desregulación que logramos en este año. Con los equipos armados y funcionando, y cumplido su compromiso inicial, Martín me pidió volver a rebalancear su vida nuevamente hacia su carrera académica y vuelve a la Universidad de San Andrés”, completo Sturzenegger.

La salida de Rossi se da en paralelo a la pérdida de las facultades delegadas del Poder Ejecutivo que le había permitido a Sturzenegger avanzar con las medidas desregulatorias por decreto. El plazo venció el 8 de julio, luego de un año de vigencia tras la aprobación de la ley Bases.

Según consta en el Boletín Oficial, Rossi fue designado en primer lugar en agosto del 2024 en el cargo de Secretario de Simplificación del Estado dentro del ministerio que conduce Sturzenegger. Luego, a partir del 1º de enero de 2025, fue nombrado en una nueva función y pasó a cumplir tareas como Secretario de Desregulación.

Según expresa su currículum, Rossi es Profesor de Economía y Vicerrector en la Universidad de San Andrés. Obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

Además, en su historial se desempeñó como investigador afiliado de J-PAL, un centro de investigación dedicado a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida en América Latina. Y desarrolló actividades profesionales para organismos como UNICEF, el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo.