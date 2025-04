Pablo Blanco: "El radicalismo se debe una discusión seria internamente"

Pablo Blanco: El proyecto que no pudimos aprobar en el Senado está ahora en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Seguramente la próxima semana, después de la sesión, veremos qué voluntad hay. También debe ser convocada la Comisión de Presupuesto, que es presidida por el senador Atauche. Vamos a buscar que llegue a ambas comisiones; hay que ver si podemos convencer al presidente del bloque libertario porque nos parece necesario discutir este tema. Independientemente de esto, por suerte, ya está funcionando en la Cámara de Diputados.

UCR PRO Senado Representantes del bloque UCR en el Senado junto a Alfredo De Ángeli, titular de la bancada del PRO. Mariano Fuchila

P.: Aunque este proyecto en su momento no llegó a los dos tercios, tuvo una amplia mayoría opositora. Lo mismo sucedió con el caso Kueider y también con los pliegos de los jueces. ¿Piensa que se puede replicar para otros temas?

P.B.: Creo que es de acuerdo al tema que se presenta. En el caso de Kueider, si bien nosotros teníamos una opinión distinta, tuvimos que tomar una definición en ese ámbito de sesión. Con todo lo que trascendió, después de esta decisión del Senado, en buena hora que fue expulsado. Con respecto a los pliegos, era un final anunciado. Por distintas cuestiones, varios bloques ya habían manifestado que no había voluntad de aprobar los pliegos. Inclusive, en el bloque de la UCR, el presidente había reiterado la necesidad de que los pliegos sean retirados porque no había la voluntad voluntaria de aprobarlo. Pero bueno, el Gobierno insistió, fue cabeza dura, y el Senado rechazó ambos pliegos. Desde mi punto de vista, fue una decisión desacertada por parte del Ejecutivo, porque puso a un juez federal de Comodoro Py a exponerse a un rechazo del Senado.

P.: ¿Qué salida ve para los lugares que quedan vacantes para la Corte Suprema?

P.B.: La salida es que el Presidente de la Nación proponga a nuevos candidatos; que dentro de esos candidatos haya una mujer para reemplazar a Elena Highton de Nolasco; y seguramente conversar, porque creo que hace falta. Pero me parece que, más allá del apuro de la Corte Suprema, lo que debería apurar al Gobierno es cubrir todos los cargos que hay de administración diaria de justicia. Son más de 200 cargos en distintos juzgados y fiscalías, que hace más de un año están vacantes.

P.: ¿Cuál piensa que tiene que ser la agenda que debe llevar el radicalismo desde las provincias al recinto?

P.B.: No solamente el radicalismo, sino que los representantes de las provincias en su conjunto tienen que prestar atención a lo que el Gobierno nacional firmó como entendimiento con el FMI, en donde hablan -entre otras cosas- de la discusión de la coparticipación. Teniendo en cuenta la opinión del Gobierno nacional sobre las provincias y la opinión que, no cabe ninguna duda, tiene el FMI, las provincias deberían estar muy atentas a este compromiso que asumió el Gobierno Nacional en la rediscusión de la coparticipación. Si hay un tema que el tiempo no va a solucionar es este: se está dejando pasar y quienes están siendo perjudicados por este tema son las provincias. Entonces hay que ponerse firmemente a trabajar con los gobernadores para tratar de sacar adelante una nueva norma que responda a las necesidades del equilibrio fiscal en general, pero también del equilibrio fiscal de las provincias. Y no superar el déficit fiscal de la Nación a costa de recursos que son de las provincias.

Senado Pablo Blanco y Bartolomé.jpeg Pablo Blanco junto al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

P.: En ese sentido, está convocada una reunión de la Comisión de Coparticipación Federal para el 22 de abril.

P.B.: Sí, la reunión no es solamente para ratificar las autoridades, sino para fijar el temario de discusión. Ahí hay varios proyectos y uno que yo he presentado hace más de tres años, que propone una ley federal de coparticipación. Ojalá podamos ponernos a trabajar rápidamente en este tema

P.: Hay dos temas particulares que tienen que ver con las provincias y con los avances del oficialismo. Usted se expresó particularmente con las cuestiones de la obra pública y las privatizaciones, ¿piensa que son el límite que le pone el radicalismo a su apoyo al Gobierno en el Senado?

P.B.: Fijate con el tema de privatización. Hay una comisión bicameral de seguimiento y control de las privatizaciones. El Estado Nacional está llevando adelante algunos proyectos de privatización y todavía la Cámara de Diputados y el Senado no conformaron esa comisión, que es quien debe controlar esta mecánica de privatización. Sin embargo, y esto es responsabilidad tanto del presidente de Diputados como de la presidenta del Senado porque las propuestas de los bloques ya están hechas, no hay voluntad de conformar esta comisión. Tampoco está la voluntad de conformar la Comisión Bicameral de seguimiento de la Deuda Externa, al igual que otras comisiones bicamerales que son importantes y que ya llevan un año y cuatro meses de funcionamiento del Gobierno y no está la voluntad de designar otros órganos.

P.: Se reitera esa situación con la Auditoría también.

P.B.: Sí, con la Auditoría también. Nosotros hemos hecho la propuesta de la cobertura de la vacante que se produjo el 31 de marzo y que corresponde a la UCR, pero todavía no hay ninguna convocatoria en este sentido por parte de la autoridad del Senado de designar a los representantes para que la Auditoría General de la Nación no esté acéfala como lo está hoy.

P.: Se da un escenario de estas características. Designación de jueces por decreto, acefalía en estas instituciones que son encargadas de darle un marco legal al control de las acciones del Gobierno Ejecutivo…

P.B.: No se molestan por las contradicciones. Es un Gobierno que dice que a las universidades hay que controlarlas sí o sí; ahora cuando hay que nombrar quienes deben controlar, no toman esa decisión. Para mí lo que está buscando el Gobierno es tratar de quitar los riesgos para que luego de las elecciones legislativas recién comenzar a designar a los representantes. Ahí considero que hay responsabilidad también de la oposición, que es realmente lo que más molesta, porque no pone las cosas donde hay que ponerlas ni hace cumplir las reglas como hay que cumplirlas.

P.: ¿Cuál piensa que podría ser el objetivo del Gobierno al dilatar esta decisión?

P.B.: Quiere mejorar su representación legislativa y obtener lugares que hoy no tienen, para avanzar con designaciones propias, porque seguramente se han convencido de que tendrán una mejora en su representación después de las elecciones.

Pablo Daniel Blanco Senador Nacional de Argentina José Mayans y Pablo Blanco, referencias de bloques opositores en el Senado. Mariano Fuchila

El futuro de la UCR en el Congreso

P.: Recién habló de la responsabilidad de la oposición en garantizar estos mecanismos de control. ¿Ve posibilidad de reunificar una postura? ¿Cómo ve al radicalismo en ese sentido?

P.B.: Yo creo que el radicalismo se debe a una discusión seria y responsable internamente, no a través de los medios de comunicación, para ver cuál es el proyecto de la UCR para proponerle a la sociedad en las elecciones legislativas del 2025. Sobre todo, cuál es el rol que le corresponde a una oposición seria y responsable. No decir todo que no, pero tampoco decir todo que sí. Entonces me parece que esa es la discusión que nos debemos dar internamente.

P.: Más allá de esta postura de no decir todo que no ni decir todo que sí, ¿qué agenda debe tener el radicalismo del 2025 para adelante?

P.B.: En estas legislativas del 2025 a nosotros nos queda la responsabilidad de tratar de tener la mejor representación posible, tanto en el Senado como en Diputados, para ser una oposición seria y responsable. Ese es el futuro que nos queda. Después, hay que trabajar seriamente para un proyecto de coincidencias para plantear en el 2027, cosa que parece muy lejana pero el tiempo pasa rápido. El radicalismo se merece esa discusión interna, y no a través de los medios, para hacer un proyecto creíble para la sociedad. Si seguimos peleándonos en los medios a ver si hay un sector que es más oficialista que los libertarios se va a hacer muy difícil.

P.: ¿Existe lugar en el electorado para acompañar una propuesta que piensa en seriedad y responsabilidad?

P.B.: Yo creo que el electorado está ansioso de que aparezca una postura que sea intermedia entre la locura del kirchnerismo y la locura del mileísmo. Yo creo que la gente está ansiosa de que surja esa tercera posición y allí está la responsabilidad de la oposición, que puede ser un radicalismo, de buscar -con otros sectores políticos seguramente- trabajar en ese proyecto alternativo.

P.: En Tierra del Fuego, ¿piensa en una renovación de su banca o una candidatura?

P.B.: En Tierra del Fuego no estamos de acuerdo con los últimos resultados electorales, que no fueron en las mejores condiciones. Pero por supuesto que vamos a propiciar mejorar eso, independientemente de quién sea el candidato. Yo aspiro a renovar mi banca, pero independientemente de eso tenemos que trabajar para defender un proyecto de representación de los intereses de la provincia y que no sean únicamente los “levanta manos” del oficialismo nacional.