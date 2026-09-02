Día de la Industria: por qué se celebra cada 2 de septiembre y los números de 2026 que preocupan al sector + Agregar ámbito en









La conmemoración de la primera exportación argentina encuentra a las fábricas nacionales en medio de un escenario económico complejo.

La conmemoración del Día de la Industria en 2026 encuentra a las fábricas naciolaes en un escenario de caída en la actividad. Argentina.gob.ar

El Día de la Industria recuerda la primera exportación de productos del país registrada en 1587 cuando la carabela San Antonio salió del Riachuelo cargada de textiles y harina rumbo a Brasil. Sin embargo, ese hito histórico contrasta fuertemente con la realidad actual de las fábricas argentinas.

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El panorama para este 2026 encendió las alarmas en el sector fabril tras cerrar un primer semestre con una caída del 2,2% en la actividad y la proyección de terminar el año con unas 3.000 empresas menos. A esto se le suma un aumento del 30% en las tarifas de servicios y del 16% en los costos salariales, en un contexto donde el bolsillo golpeado frena el consumo.

Los empresarios industriales realizarán su encuentro anual en medio de tensiones con el Gobierno. Argentina.gob.ar 2 de septiembre, Día de la Industria en Argentina La fecha conmemora la primera exportación de productos elaborados en el país realizada el 2 de septiembre de 1587, cuando la carabela San Antonio zarpó desde el fondeadero del Riachuelo con rumbo a Brasil. La embarcación llevaba tejidos y bolsas de harina producidos en Santiago del Estero y fletados por el obispo de Tucumán, Fray Francisco de Vitoria.

El episodio quedó marcado en los registros históricos por la denuncia del entonces gobernador Ramírez de Velasco, quien detectó que dentro de los sacos de harina viajaban ocultos varios kilos de barras de plata traídas de Potosí. Su venta al exterior estaba prohibida por Real Cédula.

En el contexto actual, la conmemoración refleja las dificultades productivas de las pequeñas y medianas empresas frente al aumento de insumos. Los indicadores del sector muestran una caída del 2,2% en la producción fabril durante la primera mitad del año y la estimación de terminar 2026 con un saldo negativo de 3.000 empresas menos.

A este panorama de menor demanda interna y mayores facilidades para importar se le suma la presión sobre los costos fijos, con aumentos del 30% en las tarifas de servicios y del 16% en los salarios. La UIA hará un acto en plena tensión del sector con el Gobierno La Unión Industrial Argentina (UIA) realizará su acto central por el Día de la Industria en una planta ubicada en el municipio de Malvinas Argentinas, con la asistencia confirmada de unos 200 empresarios. El principal invitado del Poder Ejecutivo será el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y por el equipo económico estará presente el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. Los dirigentes industriales adelantaron que el encuentro no tendrá un carácter festivo debido al freno de la actividad económica, la caída en las ventas internas y la apertura de importaciones. Luis Caputo, ministro de Economía y el Secretario de Producción Pablo Lavigne junto a Martín Rappallini, titular de la UIA, y su equipo. La entidad conducida por Martín Rappallini mantiene negociaciones con el Palacio de Hacienda en busca de medidas de alivio financiero para el sector. Entre los reclamos presentados, solicitaron formalmente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la suspensión de los embargos a las pymes por un lapso de 180 días. Por su parte, los funcionarios del área económica argumentaron que el Estado no puede intervenir en la dinámica individual de las firmas y sostuvieron que la competitividad del sistema surge de los desafíos del mercado.

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