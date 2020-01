Estela de Carlotto habló de los 50 crucifijos que el Papa envió para los militares presos

“Cuando se me informó estaba trabajado fuera del entorno, en el Sur, y desgraciadamente no teníamos el canal que siempre nos da las noticias que creemos que son ciertas, y a parte por el trabajo que estaba haciendo, estaba un poco ausente. Me enteré por otros compañeros (periodistas) que me hicieron la misma pregunta”, comentó Carlotto a Futurock FM.

La noticia se conoció el sábado pasado, tras un encuentro en El Vaticano entre el obispo castrense Santiago Olivera y el Sumo Pontífice. Según reveló el guía espiritual de las Fuerzas Armadas, el Papa le entregó rosarios “para que sean enviados a los militares que están presos en la cárcel, (y) también para los están en sus casas de detenidos, para que sigan rezando".

Olivera dijo que Francisco se interesó por "quienes están presos y por los que sin condena están en prisión preventiva" y lo exhortó “a seguir trabajando para que se viva en la justicia, a trabajar por el encuentro por la paz, por la concordia, por encuentro entre todos".

La charla celebrada en la Biblioteca Privada de Palacio Apostólico duró 45 minutos. El ex obispo de Cruz Del Eje y devoto de Cura Brochero también le anticipó al Papa que en los próximos días le solicitará una audiencia al presidente Alberto Fernández para "manifestar como Iglesia el deseo de trabajar juntos por el encuentro de los argentinos y la fraternidad".

“A ver estos si miserables se arrepienten y confiesan”

Para Carlotto, los rosarios podría abrir una puerta para conocer el destino e identidad de decenas de bebes y niños apropiados en dictadura. "Coloco el tema en su lugar: el Papa es un predicador, de que todos somos hijos de Dios y que quizá el arrepentimiento, la contrición, pueda llegar a esta gente tan salvaje, que han hecho tantos delitos de lesa humanidad, que no se arrepienten y que en los juicios prometen que si fuera necesario los volvería a hacer, quizás de otra manera ya no en forma de dictadura sino de gobierno”, dijo Carlotto al analizar la decisión de Jorge Bergoglio.

Papa Francisco Estela y Guido de Carlotto.jpg El Papa Francisco recibió a Estela de Carlotto y a su nieto recuperado Ignacio Montoya Carlotto.

“El Papa con esto ha denotado un gesto de ver si la Cruz o el Rosario los revive a la cristiandad vigente. Recordemos que (Jorge Rafael) Videla, un asesino, que no habrá matado pero mandó a matar, que cometió todos los terrores más terribles de la dictadura, iba y tomaba la comunión, ¿si se confiesa, quién le perdonaba esos asesinatos, sin Justicia real? La Iglesia no es el Estado y la Justicia del Estado”, subrayó la defensora de los derechos humanos.

“Creo que en el Papa siempre hay una intención sana y no de confrontación, sino de decir: ‘A ver estos miserables -porque él también los critica- si accionan ante una cruz y un rosario y se arrepiente, confiesan y se acercan a la gente que han afectado con tantos delitos’”, concluyó.