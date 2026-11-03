La Conferencia Episcopal Argentina brindará detalles sobre la visita del Papa León XIV + Agregar ámbito en









Este jueves se realizará un encuentro con la prensa en la sede de Su Santidad. Participarán los monseñores Marcelo Colombo y Raúl Pizarro, quienes serán los encargados de compartir las novedades.

La Conferencia Episcopal Argentina.

La Conferencia Episcopal Argentina realizará este jueves una conferencia de prensa para brindar información sobre los preparativos y las actividades previstas durante la visita del papa León XIV al país. El encuentro comenzará a las 9 y tendrá lugar en la sede del Episcopado, ubicada en Suipacha 1032, en la Ciudad de Buenos Aires.

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La convocatoria contará con la participación de monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y monseñor Raúl Pizarro, secretario general del organismo. Ambos compartirán novedades sobre las celebraciones organizadas en las distintas sedes y el significado de este acontecimiento para la Iglesia y la sociedad argentina.

Se solicita a los periodistas que concurran 15 minutos antes para realizar la acreditación correspondiente.

Cómo será la agenda del papa León XIV durante su visita a la Argentina La llegada del pontífice está prevista para el domingo 8 de noviembre, a las 16.30, en el Aeroparque Jorge Newbery, donde será recibido por el presidente Javier Milei y autoridades de la Iglesia. Su permanencia en el país se extenderá hasta el miércoles 11 y comprenderá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Durante esas jornadas, el programa incluirá celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad. Los preparativos contemplan también los traslados del Pontífice y la organización de las actividades abiertas al público.

Según el cronograma difundido, el domingo 8 de noviembre comenzarán las actividades oficiales con una visita al monumento al General San Martín, un encuentro con Milei en la Casa Rosada y una recepción en el Palacio Libertad. El lunes 9, León XIV visitará el Cottolengo Don Orione, participará de una misa en el Monumento a los Españoles y mantendrá encuentros con trabajadores y comunidades religiosas. El martes 10, el Pontífice viajará a Córdoba para encabezar una celebración en la Escuela de Aviación Militar y luego regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia juvenil. La última jornada, el miércoles 11, incluirá una visita a la cárcel de Devoto y una celebración eucarística en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Ese mismo día, a las 14, partirá desde Ezeiza rumbo a Perú, donde continuará su recorrido por América Latina