Paritarias docentes: paros y marchas en varias provincias, mientras se negocian subas salariales

Los conflictos docentes no cesan en algunas provincias y están relacionados con la discusión salarial o el debate sobre ítems que también impactan en el poder adquisitivo de los sueldos de los maestros. Mientras en La Rioja y en Neuquén hay paros, en Entre Ríos tiende a escalar la tensión entre el gobierno local y los gremios. En Jujuy, los sindicatos docentes decidirán esta semana si activan medidas de fuerza debido al insuficiente ofrecimiento de suba salarial que ofreció el gobierno.

En La Rioja, este martes se cumplió un paro de 24 horas que dispuso la Asociación de Maestros y Profesores (AMP), el gremio mayoritario, que piden para agosto un incremento de $100.000 al básico y un piso salarial de $500.000 por cargo. "Hasta el momento no se avanzó en nada, por lo que está ratificado un nuevo paro de 48 horas para miércoles y jueves de la próxima semana", sostuvo Rogelio Di Leonardi, secretario gremial de la AMP.

En Neuquén , en tanto, el conflicto que encabeza el gremio ATEN por el adicional salarial que establece el pago de un plus para los y las docentes que no excedan las tres faltas trimestrales -aprobado por la Cámara de Diputados- transita por su séptima semana. Esta vez, el paro es de tres días, arrancó este martes y se extenderá hasta el jueves. La acción más relevante fue una volanteada sobre la ruta nacional 7 y este miércoles habrá una marcha provincial que partirá desde la Legislatura a la Casa de Gobierno , por la mañana.

Pasado el mediodía, la ministra de Educación, Soledad Martínez, aseguró que no existe ninguna afectación de derechos por la implementación del adicional y pidió "pensar en los alumnos para salir del conflicto". Afirmó que no están pidiendo una claudicación del sindicato en sus reivindicaciones, sino que la discusión "pueda seguir por otro carril". Hasta el momento, no hay una instancia oficial que acerque a las partes.

Mesa de negociación

En Entre Ríos, este martes se realizó la primera audiencia entre funcionarios del gobierno y representantes gremiales, tras la conciliación obligatoria que dictó la semana pasada la Justicia, en medio de una escalada del conflicto salarial docente que se tradujo en marchas en la capital provincial y que preveía un paro de tres días para esta semana.

Por el Poder Ejecutivo entrerriano estuvo el secretario general del Consejo General de Educación, Conrado Lamboglia, y los miembros paritarios, mientras que por el sector docente asistieron representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop). El único paso concreto de esta primera reunión fue la constitución de una mesa técnica que se reunirá el próximo viernes y el martes de la otra semana, de donde deberían surgir alternativas firmes sobre una suba salarial.

Según Lamoglia, los gremios solicitaron que el gobierno asuma el compromiso de otorgar aumentos mensuales durante el segundo semestre, que sean con sumas remunerativas y que cubran la inflación. En las últimas horas se hizo público un comunicado de Agmer Seccional Paraná, en el que se detalló que el salario inicial de un docente con hasta 12 años de antigüedad para agosto, a cobrar en septiembre, es de $445.586. El gremio denunció también la existencia de un "bono en negro" de $40,000 por tres meses, que consideran inconstitucional y que no se destina a los jubilados; mientras que para septiembre los haberes ascenderán a $450.000.

“Propuesta insuficiente”

En Jujuy, el gobierno provincial ofreció un 10% de aumento salarial, que comenzó a ser analizado en las asambleas de los distintos gremios. El primero en expresarse fue el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), que decidió no parar pero convocar a una "Marcha "Educativa" que se concretaría la semana próxima, en rechazo a la propuesta del Ministerio de Educación jujeño. El dirigente Juan Carlos Córdoba sostuvo que "el descontento es generalizado por la ausencia de una negociación real del gobierno". "La marcha incluirá a diversos sectores de la sociedad y se centrará en varios problemas que afectan al ámbito educativo, como a las instituciones universitarias".

Silvia Vélez, secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) también señaló que "la propuesta del Gobierno es insuficiente" y anticipó que se esperará una nueva propuesta de las autoridades para definir un plan de lucha. Si hasta el próximo viernes no hay una mejora en el ofrecimiento salarial, ADEP decidiría en su congreso de ese mismo día un paro para la semana próxima.