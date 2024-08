Paritarias docentes: se generalizan paros en provincias

En Neuquén la situación también es compleja. La fuerte Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) realizó una medida de fuerza de dos días esta semana y convocó a tres días de paro para la semana próxima, desde el martes 6, si no se constituye una mesa de diálogo con el gobierno provincial. Uno de los ejes de la protesta es el rechazo a la ley que aprobó la Legislatura que establece un "plus" salarial para los docentes cuyas inasistencias no superen las tres trimestrales, con un límite de dos mensuales, debidamente justificadas y encuadradas en el régimen de licencias. "No es un premio, sino un castigo para quienes tienen la complejidad de enfermarse", fue la respuesta del gremio en un comunicado. Por otro lado, piden un incremento salarial, que se efectivicen los puntos para los secretarios y asesores pedagógicos; la suba de las partidas para refrigerio y comedor, entre otros reclamos. Hasta el momento, el gobierno provincial se mostró renuente a constituir una mesa para negociar un aumento salarial.