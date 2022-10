Gremios anuncian paro de transporte de 24 horas en reclamo de bono

Omar Maturano.jpg

Paro de 24 horas de transporte

“Será un paro de 24 horas en reclamo de un bono de 50 mil pesos para jubilados y pensionados de todo el país", aseguró Maturano hoy, en declaraciones a Radio Rivadavia. "Se están olvidando de los compañeros y de nuestra raíces no nos podemos olvidar. Los jubilados tienen que pasar su navidad y año nuevo, por eso lo pedimos para el mes de diciembre, porque están jodido de verdad, y todos los años", advirtió.

"Si nos dan el bono para los jubilados aplaudimos, y ellos agradecidos porque dirán al fin se acordaron de nosotros", remarcó Maturano esta mañana. El sindicalista habló además de la CGT y las internas dentro de la central obrera, que dejaron expuesta la fractura de los representantes de los trabajadores.

"Me equivoqué en el tiempo, dije seis meses", ironizó Omar Maturano, ya que había vaticinado que la unión de los triunviros cegetistas no pasarían de ese tiempo. "En los hechos duró tres meses. Festejamos el día de la lealtad, que es la concepción de la solidaridad y la unidad, y salieron todos para distintos lados. Parece que no se lo escuchó al líder, queramos o no es nuestro líder", lanzó.

Críticas al Gobierno y al Frente de Todos

"Como CGT no vamos a aceptar que eliminen las PASO", se posicionó, y advirtió que "no las van a poder sacar, porque van a hacer un desastre que no podemos arreglar más".

"El peronismo tiene que ir a internas cerradas, solo afiliados... Después nos dicen burócratas a los sindicalistas, son más burócratas que nosotros", expresó Maturano, quien además apuntó contra el presidente Alberto Fernández, a quien calificó como “radical”.

"¿Cómo voy a votar un tipo que es radical? Alberto Fernández es UCD, es radical, estuvo con (Domingo) Cavallo... todos tenemos una historia", disparó el sindicalista. "Podemos elegir candidato y juntarnos con otro que sea peronista. ¿Por qué no podemos ir con Pichetto si es peronista? Nosotros votábamos al hombre, no al partido porque está todo invadido (por el kirchnerismo)”, manifestó.

Consultado por los dichos del secretario general de La Cámpora, Andrés "El Cuervo" Larroque, quien aseguró que el kirchnerismo es el sector mayoritario del peronismo, Maturano respondió: "Que vaya a elecciones contra el movimiento obrero, y vamos a ver si nos ganan. Vamos a hacer una interna, ellos contra el movimiento obrero. Todos afiliados al PJ. Es fácil", disparó.

Por último, reveló que la CGT trabaja en poner en pie un partido laborista junto a dirigentes sindicales y gobernadores para reivindicar "la cultura del trabajo y del ahorro". "Tenemos que dejar en claro que el peronismo nunca estuvo en contra del capital, estamos a favor porque sin empresarios no hay trabajadores", concluyó Maturano.