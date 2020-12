Se extiende paro en la agroindustria (pérdidas u$s200 millones)

Aunque en los tres gremios hay planteos salariales las demandas tienen diferencias: la Ftciodyara y Urgara exigen la reapertura de una paritaria que en abril pasado, apenas arrancó la cuarentena, pautó un primer aumento de 25 % (y que para las cámaras patronales todavía no fue superado por la inflación), en tanto que SOEA reclama el pago de un bono como premio para los trabajadores por su labor desde que se declaró la pandemia. La respuesta -hasta ahora considerada insuficiente- de las compañías fue proponer un incremento salarial de 3% mensual de noviembre a marzo de 2021, acumulativo, y a partir de abril ajustar los sueldos por inflación, además de un premio con un fijo de $60 mil para todos los operarios y un componente variable de hasta $15 mil en función de lo efectivamente trabajado en cuarentena.

“De Bahía a Timbúes no se mueve nada. Exportación de aceite, harina, agroindustria y molienda también. Barcos, barcazas y camiones, todo paralizado”, graficó a este diario Pablo Reguera, secretario general del SOEA. El dirigente reclamó la concurrencia directa de los representantes de las grandes exportadoras (Dreyfus, Cargill, Bunge, Cofco, Renova, AGD, entre otras) a las negociaciones: “Tuvimos 14 reuniones con los directivos de las cámaras y son simples empleados sin poder de decisión”, explicó mientras participaba en una protesta en la puerta de una planta de Cofco en Timbúes.

Según Reguera el conflicto no amenaza en lo inmediato el abastecimiento local de aceites al señalar que “los supermercados se stockearon como suelen hacer, y más en estas fechas” cercanas al fin de año aunque advirtió que en términos de producción exportable “es invaluable” el perjuicio de la medida de fuerza. Además confirmó que el paro arrancó ayer pero su continuidad o finalización dependerá de la resolución de sendas asambleas de parte de los tres gremios participantes a partir de hoy.

Desde la Federación que lidera Daniel Yofra, el abogado Carlos Zamboni precisó: “Los aceiteros no están dispuestos a perder lo que han conseguido en 15 años, que no es otra cosa que el derecho a tener una vida digna, con las necesidades básicas cubiertas, y poder pensar en un futuro para sus hijos e hijas. Es una generación de obreros que vio a sus padres rebajar sus salarios, perder sus trabajos, que sufrió en carne propia la flexibilización laboral de los 90 en los cordones industriales y que no está dispuesta a sufrirlo nuevamente”.

La paritaria cuenta como representantes patronales a la cámara de las principales fábricas (Ciara), a los exportadores de cereales (CEC), a los del sector de biocombustibles (Carbio), y las entidades de Aceites de Vegetales de Córdoba (Ciavec) y a los puertos privados comerciales (CPPC). Gustavo Idígoras, presidente de Ciara y referente del Consejo Agroindustrial Argentino admitió que la dinámica del conflicto alumbró “una unión inusual de sindicatos” que demanda para las empresas “la búsqueda de una mesa de negociación que se rompió”.