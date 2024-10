Paros de transportes, de estatales y apagones: semana de conflictividad para el Gobierno de Javier Milei

El miércoles será el paro que más alcance e impacto tendrá, ya que no habrá durante todo el día servicio de trenes, subtes, camiones ni transporte aéreo y marítimo, hecho qué impactará de forma distinta en cada una de las actividades. Sólo circularán las líneas de colectivos que controla el gremio de la UTA, que no se plegó al paro de la Mesa Nacional del Transporte por las diferencias históricas de su líder, Roberto Fernández, con los Moyano. No obstante, algunas líneas de colectivos del AMBA cuyos choferes no se referencian en Fernández podrían adherirse a la medida del miércoles y no a la del jueves.